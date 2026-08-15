NECは、テルスターとのリーグ開幕戦でのつまずきから見事に立ち直った。ナイメーヘンのクラブはフリーエンデンロテライ・エールディビジ第2節でヴィレムIIに敵地で1-4と快勝。ディック・スフロイデル率いるチームは試合の入りこそ低調だったが、45＋2分にアダム・タハウイが先制点を決めると、そこから一気にティルブルフの相手を突き放した。

立ち上がりは、ナイメーヘン勢の優位が際立つ展開とはほとんどならなかった。ヴィレムIIは開始5分、ネイサン・チョー・ア・オンを起点にチャンスを作ったが、ユリエル・ファン・アールストはシュートで攻撃を完結できなかった。

NECはボールを持つ時間こそ長かったものの、ティルブルフの守備を崩し切れない時間が続いた。ディック・スフロイデルのチームが最初のシュートを記録したのは35分になってからで、タハウイがGKカルスト・デ・レーウの正面を突いた。一方その反対側では、ジェイデン・スロリーがGKロビン・クレッタズを脅かした。

それでも前半終了間際、NECが先制した。タハウイがアディショナルタイム2分にファーでヘディングを決めた。ヴィレムIIは、このデビュー選手が得点の前に相手を押したと主張したが、VARのチェックを経てもゴールは認められた。

後半に入ると、NECはすぐにギアを上げ、ブライアン・リンセンがほぼ直後に決定機を迎えたが、FWのヘディングは枠を越えた。その後、ヴィレムIIもスロリーを通じて同点機を得たものの、彼のシュートはダルコ・ネヤシュミッチに当たってCKへと逃れた。

その直後、今度はNECがしっかりと仕留め、チャロン・チェリーが0-2とした。ティルブルフの守備陣に不運な場面があり、ボールが足元にこぼれると、このベテランはデ・レーウをかわし、無人のゴールへ冷静に流し込んだ。

これでヴィレムIIの抵抗は途切れ、65分にはリンセンが不安を完全に消し去った。攻撃者はゴール前の混戦からこぼれたボールを足元に収めると、強烈なシュートを突き刺した。さらに2分後には、途中出場のカイ・シールハイスがチェリーのアシストから0-4を記録。途中出場のこの選手は、浮き球をダイレクトで見事に蹴り込んだ。

ヴィレムIIは終盤、途中出場のトーマス・フェルヘイトを通じて1点を返したが、この反撃弾はあまりに遅く、NECを苦しめるには至らなかった。34歳のストライカーにとって、ケウケン・カンピューン・ディビジで豊富な実績を持つ中で、これはエールディビジデビュー戦でのゴールとなった。

ホームチームはさらにファン・アールストを通じてポストも叩いたが、ノールト＝ブラバントでの見せ場はそこまでだった。こうしてNECは今季エールディビジ初勝利を手にし、第1節テルスター戦での痛恨の1-2敗戦の傷を癒やした。一方のヴィレムIIにとっては、大敗2連敗で厳しい状況となっている。