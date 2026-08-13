NEC、ついに待望のセンターバックを発表

NECが新たなDFを獲得した。ナイメーヘンのクラブは、公式チャンネルでガブリエル・ブラスの加入を正式発表。FCポルトから1年間のレンタルで加わる。

ブラスはポルトガルU-21代表の主将を務め、FCポルトBでプレーしてきた。22歳の同選手は、まだトップチームでのデビューは果たしていない。

右利きのセンターバックである同選手は、FCポルトからのレンタルで加入する形となるが、NECは買い取りオプションも確保している。その金額がいくらかは明らかになっていない。『Transfermarkt』によると、ブラスの市場価値は200万ユーロとされている。

NECは守備陣の補強を切望していた。ディック・スロイデル監督は、すでにプレシーズン中に自身のスカッドの守備陣が手薄だと明言しており、さらに2人から3人のDFを迎え入れたい考えを示していた。

その選択肢不足は、テルスターとのリーグ開幕節（1-2で敗戦）でもあらためて露呈した。スロイデル監督は最終ラインでやりくりを強いられ、試合後には守備陣の限られた陣容に満足していないことをはっきりとにじませた。

スロイデル監督の最終ラインの陣容は、先週火曜日にさらに薄くなった。オリンピアコス戦（2-1で勝利）では、フィリップ・サンドラーが早い時間帯にピッチを後にした。

クラブは、マンチェスター・シティなどでプレーした経験を持つ同選手が、数週間は起用できないことになるのではないかと懸念している。