NEC戦に臨むアヤックスのスタメン：ソフィアン・アムラバトは2試合連続先発、デイヴィ・クラッセンは不在

アヤックスは土曜日、ホームでNECとのフレンドンローテライ・エールディビジ再開戦に臨む。ミチェル・サンチェス監督は負傷者問題を抱えており、そのため布陣の入れ替えを余儀なくされていることが先発メンバーから分かる。アムステルダムでの一戦は21時キックオフだ。

ミチェル監督は負傷のため、アントン・ガーイ、カイオ・エンヒキ、デイリー・ブリント、ステーフェン・ベルフハイス、カスパー・ドルベリを起用できない。一方で、シモン・アディングラとイヴ・ビスマは土曜日にデビューする可能性があると、スペイン人指揮官は記者対応で明かした。アーロン・ボウマンは負傷から回復し、再び出場可能となっている。

NEC戦ではマルク・テア・シュテーゲンがゴールマウスを守る。ルーカス・ロサが右、オーウェン・ワインダルが左のサイドバックに入る。ティロ・ケーラーとユリ・バースがアムステルダム勢の最終ライン中央を形成する。

中盤にデイヴィ・クラーセンの名前はない。ベンチスタートとなる。ミチェル監督は、エールディビジ再開戦でヨルシー・モキオ、ソフィアン・アムラバト、ユリアン・ブラントを先発させることを選んだ。

そのためベルフハイスは不在で、右前線ではヴィクトル・ツィガンコフにチャンスが回ってきた。オスカル・グルフが左からプレーし、ホームチームではトル・アロコダレが最前線のストライカーとして先発する。

アヤックスは上位陣に食らいつくために勝利が必要だ。さらに、木曜日に行われるカンファレンスリーグのハイドゥク・スプリト戦を見据え、良い最終調整としたいところでもある。

アヤックスの先発：テア・シュテーゲン；ロサ、ケーラー、バース、ワインダル；モキオ、アムラバト、ブラント；ツィガンコフ、トル、グルフ。

NECの先発：クレッタズ；ストルム、スフールス、ガブリエル・ブラス；タディッチ、ネヤスミッチ、ケルス、フォンヴィル；シェリー、ルブルトン；リンセン。