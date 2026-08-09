NEC幹部が佐野航大のPSV移籍をめぐる取り決め違反を明かす

佐野航大のPSV移籍をめぐっては、取り決めが破られたという。NECのウィルコ・ファン・スハイクCEOがESPNのGoedemorgen Eredivisieで明かした。MFは当初、すぐには退団しない予定だったが、最終的には移籍した。

「我々は全員と、佐野があと2試合プレーすることで合意していた。それは誰もが知っていたことだ」とファン・スハイクは語る。日本人選手のマネジメント陣もPSVも、その約束を把握していたという。「みんな知っていた。それが単なる約束だった」と同氏は強調した。

両クラブは、移籍を正式に成立させるタイミングについてなお協議していたが、それでも佐野は予定より早くアイントホーフェンへ向かうことを決めた。「我々は彼と、ホッフェンハイム移籍の件が非常に近づいていた後に協力することで合意していた。その移籍が実現しなかったことを、彼自身も非常に残念がっていた」

「彼を助けるためでもあった。というのも、カルロス・アールベルス（テクニカルディレクター）がもっと待っていれば、我々はさらに多くの金額を得られたかもしれないからだ。だが、冬に残留して我々を助けてくれた選手でもある」とファン・スハイクは続ける。「彼は一切不満を見せなかった。だから我々は、こういうクラブが相手でも協力すると伝えた」

ホッフェンハイムへの移籍が実現しなかった後、佐野はまずオリンピアコスとの2試合を終えてから退団してよい、という合意になっていたという。「するといろいろなことが起き、あの朝にすべてが重なった」。このMFはディック・シュロイダーと話し、その後シュロイダーがファン・スハイクとアールベルスに相談した。

「我々はコウダイも交えて話したが、もう無理なのは明らかだった」。するとハンス・クラーイ・ジュニアは、この22歳MFが外部から、もうプレーしないよう吹き込まれた可能性があると指摘した。「若い選手だからね。サッカー界ではいろいろな見方があるだろうが、こういうことはもっと頻繁に起きる」とファン・スハイクは応じた。その後、ヤン・デ・ヨングはこれをサッカー界の醜い一面だと表現した。

試合当日、佐野の気持ちがもはやオリンピアコス戦（0-0）に向いていないことが明らかになった。「ディックは非常に明確だった。グループから外すとね。『意地の悪い子だからではない。だが、この決断には失望している』と」とファン・スハイクは明かした。その後、NECの同CEOは日本人選手の代理人に電話し、佐野はナイメヘンのキャンプを離れなければならないと伝えた。ほどなくして佐野はPSVへの移籍を完了させるため、アイントホーフェンへ向かった。