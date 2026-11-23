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スヨルト・モッソウは、ピーター・ボス監督がNEC対PSV（1-4）でフィリップ・コスティッチのゴールを見逃したという話を信じていない。勝利したPSVの指揮官は、ナイメヘンで4得点を挙げた試合の直後に、この意外な発言をした。

コスティッチのPSVでの初ゴールについて尋ねられたボス監督は、当初答えられなかった。「今日、彼は得点したのか？」と、笑いながら質問で返した。

インタビュアーは眉をひそめた。「分からないんですか？」と驚いて尋ねると、ボス監督は「いや、本当に分からない。かなり変に聞こえるだろう？」と語った。

「あれは演技だろう」と、驚いたモッソウは月曜日、『Voetbalpraat』で嘆いた。「なぜあんなことをする？ 何を気取っているんだ？ 物知り顔をしたいだけだ」

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司会のミラン・ファン・ドンゲンが「コスティッチが得点したことは、さすがに知っていただろう？」と投げかけると、モッソウは「もちろん。だが、まったくばかげている」と続けた。

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「まるで『私はまったく別のことを考えている。得点者を気にするのは、君たち凡人だ。私はもっと高い次元にいて、攻撃時に後方へ残す守備陣のことを考えている』と言わんばかりだ」と、モッソウはNECとのアウェー戦後のPSV指揮官の発言がまったく理解できない様子だった。

フェイエノールト担当のマルタイン・クラッベンダムも、PSVの指揮官に驚きを示した。「試合前でも試合後でも、ボスのインタビューを見るたびに、何かの処置を控えて待合室に座っているように見える。そんな表情をしている。できればここにいたくない、という感じだ」

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もっとも、モッソウはボス監督を批判するばかりではない。「彼の記者会見はとても長い。時には45分続く。報道陣を避けているとは言えない。中身のある回答をする」

「だが、時々何かを演じたがる。何なのかは分からない」と、モッソウはボス監督がインタビューで時折意外なことを言い出す理由を説明しようとした。