共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

番組『Goedemorgen Eredivisie』を放送するESPNで、NEC対PSV（1-4）で与えられたPKが話題になった。ブラム・ファン・ポーレンとハンス・クラーイ・ジュニアには 今やハンドのルールがまったく理解できないという。

デヴェロン・フォンヴィルのハンドの場面を見たファン・ポーレンは、「これでどうしろというんだ？」と疑問を呈した。

「ボールは肘の下側に当たっているし、肘も体につけている。これでどうしろというんだ？ 私には到底PKとは思えない」

「もう、こんな判定はやめるべきだろう？」と解説者のファン・ポーレンは続けた。「こういう判定はなくなったと本当に思っていた。レイモンド・ファン・メーネンが説明してから、むしろ悪化したように思える」

広告 広告

審判部門の責任者であるファン・メーネンは以前、Goedemorgen Eredivisieで、守備時の自然な動きの中で起きるハンドについて語っていた。当時、守備側の選手はもう両腕を背中に回しておく必要はないと述べていた。

Related Topics

「プレーの流れの中で前に動くとき、両腕を背中に回しておくのはとても難しい」と、元PECズヴォレのDFは言う。「でも、そういう場面を何度も目にする……。翌週のRKCの試合でも、また同じことが起きた」

ファン・ポーレンは審判団に助言した。「VARは介入しないでくれ」。クラーイも同僚に全面的に同意する。「しかも主審はイェルーン・マンスホットだった。VARとしても最高の人物なのに」

広告

「モニターを見に行ったときに、『こんなばかげたことで、もう私を呼ばないでくれ』と言えばよかったんだ」と、このレポーターは付け加えた。

続いてファン・ポーレンは冗談を飛ばした。「だからハンス、両手は背中に！」。司会のミラン・ファン・ドンゲンも口を挟む。「両手は背中に、いや、そうでもないのか？ もう本当に分からないね」