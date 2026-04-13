NEC対フェイエノールト戦の翌日、セルダル・ゴズビュユクが厳しい決断をした。

NEC対フェイエノールト（1-1）の物議を醸した試合の翌日、セルダル・ゲズビュユク主審は自身のInstagramアカウントを非公開にした。この試合で彼は、ロッテルダム側に激しい怒りを招く判定を下した。

問題となったのは、上田綾瀬の突破を阻んだフィリップ・サンドラーのファウル。ゴズビュユクは当初カードを出さなかったが、VARの介入でイエローカードを提示した。レッドカードは出ず、周囲は驚きの声を上げた。

試合中、ロビン・ファン・ペルシーは第4審判に「何やってんだ？ 明らかに抜け出した選手だろ！ 信じられない！」と激怒した。

試合後も話題は収まらず、出場機会のなかったアネル・アフメドホジッチはInstagramで「VARがあるのに誤審とは。これがレッドカードにならない世界があるか？」と投稿した。

さらにリード、ロトンバ、ボルヘス、クライフェルト、シャキール・ファン・ペルシー、渡辺剛、ヴァレンテらもSNSで疑問を投げかけた。

特にヴァレンテは「僕が見た限り、これは本当に恥ずべきことだ。残念だ。今シーズン何度も似た場面があった。自分たちのせいだと認めることもあるが、これは関係ない。間違いなくレッドカードだ。NECが10人になれば、試合の流れは変わっていた」と語った。

ゴズビュユクはピッチ上で「上田がGKクレッタズに向かってボールを持ちすぎた」と説明し、その行為を「決定機を奪ったとは言えない」と判断した。

その翌日、ゴズビュユクは自身のインスタグラムアカウントを非公開にした。