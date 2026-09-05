NEC対フェイエノールト後、不在だったアニス・ハジ・ムサについてルチアーノ・ヴァレンテが明確な見解を示す

フェイエノールトのキャプテン、ルチアーノ・バレンテは、NECに1-3で勝利したチームを大いに誇りに思っている。ロッテルダムのクラブはアニス・ハジ・ムサを巡る移籍騒動によってやや波乱含みの入りとなったが、それだけにこの結果は「なおさら見事だ」とバレンテはESPNに語った。

「そのことについてあまり話したくはない。何が起きているのかは、もちろんみんな分かっているからね」と、バレンテはハジ・ムサの状況について反応した。「大きな金額が動いている。だから本人にとっては難しいことだよ。最終的にどうなるかは、彼ら次第だ。そこに僕はあまり関わりたくない」

報道によると、そのアルジェリア代表ウインガーはイテハド・クラブで5年間にわたって5000万ユーロ前後を稼ぐ可能性があるという。ただし、そのためにはフェイエノールトが彼を手放さなければならないが、現時点ではまだそうなっていない。現在、デ・カイプにはおよそ4000万ユーロのオファーが届いている。

「もちろん厄介なことだし、少し落ち着かない空気は生まれる」と、チームメート不在についてバレンテは明確な見解を示した。「でも、だからこそ今日ここでチームとして見せたものは、なおさら見事だ。僕たちは本当にうまく補った。これこそサポーターが見たいものだ」

後半にフェイエノールトで主役となったのは、17歳のデビュー戦出場選手ジェライノ・スハーケンだった。ゴールを決めたことで、彼はエールディビジ史上最年少の得点デビュー選手となった。

「すごい選手だよね」と、バレンテは笑う。「いや、でもあまり急ぎすぎてはいけない。彼は練習で本当に素晴らしいプレーをしていて、今日はチャンスをつかむことができた。なんてゴールだ。本当にクオリティーがある」

「彼を本当に誇りに思うよ。あと素晴らしいのは、ゴールの後もすごく大人びたプレーをしていたことだ。あの年齢で、アクションばかりを狙うんじゃないのは本当に見事だよ。とても落ち着いて試合を締めくくっていた」