ジヴァイ・ゼヒールは土曜日、再びフェイエノールトにとって非常に大きな価値を示した。NECとのアウェー戦で1ゴール2アシストを記録したものの、ESPNのカメラの前で語った言葉からは、それでも自身のプレーにすぐ満足するタイプではないことがうかがえる。

「またこの舞台で自分を見せるチャンスをもらえたことを、神に感謝している」とゼヒールは切り出した。「うまくいったし、特にチームとして良かった。ただ、終盤になるとまた苦しくなる。そこが次のステップだと思う。試合をしっかりコントロールし続けることだ。」

ゼヒールは52分にフェイエノールトの先制点を決めたが、その数分前にも決定機を迎えていた。しかし、その場面ではこのMFが不可解な形でボールを大きく前に出しすぎ、ゴンサロ・クレッタスに対応を許してしまった。

「あれは変な場面だったね」と、ゼヒールはその映像を見返しながらため息をついた。「あれを強く蹴りすぎたなんて、本当に信じられない。あの場面で自分が見せたのは、まったくクオリティーのあるプレーじゃない。本当に、どうしてこんなにひどくやってしまったのか分からない。こんなボールの出し方をしてはいけないだろう？ これはダメだと思う。」

ゴールの直後には、ゼヒールはルチアーノ・ヴァレンテへのアシストでも再び輝きを放った。「僕たちは黄金コンビかって？ いや、黄金コンビではないよ。結局はチーム全体でやっていることだからね。でも、いいつながりはある。彼と一緒にプレーできてうれしい。彼はチームにとって重要な選手だし、よく走る。うん、一緒にプレーするのは心地いいよ」とゼヒールは語った。

最後に、司令塔のゼヒールはフェイエノールトにおけるアニス・ハジ・ムサを巡る複雑な状況についても質問を受けた。このウイングは土曜日、チームの時間に2度遅刻し、イティハド・クラブへの移籍を強く望んでいるという。そこでは5年間で5000万ユーロを稼ぐことができる。そうした状況がフェイエノールトの準備にいくらか影響を及ぼしたのかと問われると、

「いや、監督は特に試合に集中するようにしていた。だから、僕たちも幸いかなり早く切り替えることができた」とゼヒールは話した。「今、アニスの周りではいろいろなことが起きている。でも、僕たちグループとしては今そこを見るべきではない。最終的にチームより上に立つ者はいない。特別な状況ではあるけど、僕たちはそこにフォーカスしていない。」