NEC対フェイエノールトで一触即発　激怒した選手がカタコンベでジヴァイ・ゼヒールに襲いかかる

NEC対フェイエノールトの前半はお世辞にも見どころが多いとは言えなかったが、前半終了間際に突如として一触即発の事態となった。ノエ・ルブルトンとヒヴァイ・ゼヒールはすでにピッチ上でやり合っていたが、選手トンネルに入るところでさらに注目すべき続きがあった。

その様子はESPNの映像で確認できる。クレメント・ビショフは明らかにまだ口論を終えておらず、少し前の小競り合いにも関わっていたゼヒールに対し、目に見えてフィジカルな接触を仕掛けている。

その際、ビショフは軽いヘッドバットまで見舞っており、その後はイェレマイア・セント・ユステとNECのスタッフ1人に止められなければならなかった。その場で彼はゼヒールに向かって「Let’s see, let’s see」と叫んでおり、その前にゼヒールもビショフへ何かを叫んでいたとみられる。

最終的には複数の選手の介入によってひとまず収まったように見えるが、シャルル・ヴァンハウッテがカメラのレンズの前に手をかざしたため、その後の騒動の映像は見られなくなった。

なお、ピッチ上での小競り合いではルブルトンとゼヒールにイエローカードが提示された。ルチアーノ・バレンテもかなり興奮した様子で突っ込んできたが、カードは免れている。決定機の少ない前半を終え、NEC対フェイエノールトは0-0でハーフタイムを迎えている。