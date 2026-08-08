NEC対テルスターの試合中、視聴者がドゥシャン・タディッチをめぐって大盛り上がり

NECでのエールディビジデビューを迎えたドゥシャン・タディッチは、ひとまずまだ印象を残せていない。NECはテルスター相手に前半が壊滅的な内容となり、ホームで0-2のビハインドを背負っている。37歳のセルビア人によるパフォーマンスには、ソーシャルメディアやNECサポーターから厳しい批判が集まっている。

テルスターはデ・ホッフェルトで、わずか30秒で先制した。ロングスローの後、ソウアルヒアがボールをパトリック・ブロウワーへつなぐと、ブロウワーは冷静に対応してNECのGKゴンサロ・クレッタズを破った。その後、NECは同点弾を強く目指し、トゥハロン・シェリーやサミ・ウアイッサらを通じてチャンスを作ったが、生かすことはできなかった。

すると逆に、アウェーのテルスターは24分にリードを広げる。ブロウワーのパスを受けたルイ・メンデスが、ボールを鮮やかにファーサイドへ曲げて流し込み、テルスターを0-2とした。NECはその後、試合に戻ろうとしたものの、GKロナルド・クーマン・ジュニアに本格的な仕事をさせるまでには至らなかった。

タディッチはここまで違いを生み出せていない。ベテランは最初の15分間、ほとんど試合に絡めず、主に身ぶりでチームのプレーへの不満を示していた。Xでは視聴者から、このアタッカーにまだ何を上積みできるのかと率直な疑問の声も上がっている。「リンセンではなくタディッチを先発で使うなら、かなりクオリティーが落ちる。ピッチ上でその証拠が示されている」と、ある視聴者は書き込んだ。

別の視聴者も、NECのほかの攻撃オプションとの明確な違いを感じ取っている。「やっぱり違うな、1トップがタディッチか、あの日本人（小川航基＝編集部注）かでは」との声が上がる一方で、別の視聴者は「まあ、リンセンをベンチに置けば、タディッチではこうなる」と反応した。セルビア人のビッグネームに対する期待も、皮肉を込めて持ち出されている。「偉大なるタディッチ・ショーはどこへ？」

さらに、タディッチのエールディビジ復帰にはアムステルダム方面からの反応も出ている。あるアヤックスサポーターは、元主将のヨハン・クライフ・アレナ再訪を望んでいたファンの声に触れつつ、「タディッチにアヤックス復帰を望んでいた人たちも、NEC対テルスターを見てくれているといいね」と述べた。こうして世論は明白だ。視聴者たちは、タディッチがNECでの初陣で、なぜこれほど大きな期待を集めていたのかをまだほとんど示せていないと見ている。

サポーターフォーラムSV NECでも批判は手厳しい。「シェリーとタディッチは、もうまったくついていけていない」とあるサポーターは書き込み、別のファンはNECの問題点が「今日、痛いほど明らかになっている」と指摘した。3人目のサポーターも前線の2人のベテランにほとんど感銘を受けていない。「タディッチとシェリーが前線でのろのろ歩いている。見ていてなんとも痛々しい光景だ」

エル・アフマディがタディッチについて語る

ESPNの解説者カリム・エル・アフマディも、試合のハーフタイム時点ではタディッチに感銘を受けていない。「言わなければならないが、彼にとってはとても難しい状況だ。あまりうまく入れていない」と元MFは語った。「彼が持ち味を出すには、ボールを受けに入って、その周りを味方が走る形が必要だ。ボックス内にいる時はボールを収められないといけないが、テルスターの選手たちがあまりにも多く彼に寄せている」