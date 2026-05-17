エールディビジ - Eredivisie Stadion De Goffert

Voetbalzoneが、この試合のテレビ放送とオンラインライブストリーム情報を含む完全ガイドをお届けします。

NEC対Go Ahead Eaglesの放送情報：テレビ局とオンラインライブストリーム

NEC対Go Ahead Eagles戦は、Ziggo経由のESPNで生中継されます。加入者はESPNプラットフォームで視聴可能。新規視聴者は以下のリンクから登録してください。

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チームニュース＆メンバー

NECはF. エンティウスが負傷で欠場。ホームチームのその他の欠場者はなし。予想スタメン：G. クレタズ、E. ダサ、D. フォンヴィル、B. ヌイティンク、N. ルブレトン、S. ウアイッサ、K. サノ、D. ネヤスミック、P. サンドラー、T. シェリー、B. リンセン。

ゴー・アヘッド・イーグルスはP. サートホフ、G. ナウバー、R. ウェイエンベルグが負傷で遠征不参加。アウェイチームに欠場者はいない。 ゴー・アヘッド・イーグルスの予想スタメンは以下の通り：J. デ・ブッサー；A. アデルガード、A. サンプステッド、J. クラマー、J. ディルクセン；S. テンステット、J. ブルーム、V. エドヴァルセン；M. スレイ、M. ムールステーン、S. シグルダルソン。変更がある場合はキックオフ直前に更新される。

最近の調子

NECは直近5試合で1勝3分け1敗。5月10日のFCフローニンゲン戦は2-1で敗れた。テルスター、FCトゥウェンテとは1-1で引き分けた。5試合で6得点9失点。

ゴー・アヘッド・イーグルスは直近5試合で1勝3分1敗だった。 直近は5月10日ホームでPSVに1-4で敗れた。唯一の勝利は4月5日、PECズヴォレを5-0で下した。アウェイではAZ、FCフローニンゲンと0-0、スパルタとは2-2で引き分けた。

過去の対戦成績

直近の対戦は2025年10月5日のエールディヴィジで、ゴー・アヘッド・イーグルスとNECが1-1で引き分けた。 その前、2025年3月9日には、ゴー・アヘッド・イーグルスがNECのホームで3-2で勝利した。直近5回の対戦では、ゴー・アヘッド・イーグルスが2勝、NECが1勝、引き分け2回。最大得点差は2024年12月7日のゴー・アヘッド・イーグルスの5-0の勝利だった。

順位

現在、NECは4位、ゴー・アヘッド・イーグルスは12位。