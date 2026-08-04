NEC先発メンバー：ドゥシャン・タディッチはベンチスタート、佐野航大はオリンピアコス戦でメンバー外に

NECのディック・スロイデル監督が、チャンピオンズリーグ予選3回戦のオリンピアコス戦第1戦に向けた先発メンバーを発表した。ドゥシャン・タディッチはベンチスタートとなり、佐野航大はメンバー外となっている。

この日 earlier、PSVとNECが佐野の移籍について大筋合意に達したとのニュースが伝えられていた。そのため、日本人MFはディック・スロイデル監督の起用が不可能となっている。

NECではゴンサロ・クレッタスがゴールマウスを守り、ディフェンスはトビアス・ストーム、フィリップ・サンドレル、デベロン・フォンビルで構成される。

4人の中盤はサミ・ウアイッサ、ダルコ・ネヤスミッチ、ジャミロ・モンテイロ、クレメント・ビショフ。今夏にPECズヴォレから加入したモンテイロが、佐野の代役を務める。

前線では、今夏にフリーでナイメヘン行きを選んだタディッチはひとまず先発しない。得点が期待されるのは、チャロン・シェリー、ブライアン・リンセン、ノエ・ルブルトンだ。

オリンピアコス先発メンバー: ポポヴィッチ；サリアカス、ダビド・カルモ、レツォス、カサルス；ムザキティス、ダニ・ガルシア；ロディネイ、チキーニョ、オニエマエチ；エル・カービ。

NEC先発メンバー: クレッタス；ストーム、サンドレル、フォンビル；ウアイッサ、ネヤスミッチ、モンテイロ、ビショフ；シェリー、ルブルトン；リンセン。