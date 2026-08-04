NECは20時、チャンピオンズリーグ予選3回戦でオリンピアコスとの2試合の初戦に臨むため、ピレウスでキックオフを迎える。ディック・スフロイデルはどの11人をピッチに送り出すのか。Voetbalzoneは、ナイメーヘンのチームにサプライズはないと見ている。

スフロイデルは、先週末のセビージャ戦（1-2）で先発したのと同じ11人を選ぶ。ゴンサロ・クレッタスが再びナイメーヘンのゴールを守る。アルゼンチン人GKの前には、指揮官が守備の3人組を継続起用する見通しで、このユニットはプレシーズンでも何度も一緒にプレーしてきた。

トビアス・ストルム、フィリップ・サンドラー、デベロン・フォンビレが、セビージャ戦およびSVエルフェルスベルク戦と同様に最終ラインを形成する。中盤ではダルコ・ネヤスミッチと佐野航大がアンカー役を担い、サミ・ウアイサとクレメント・ビショフが両サイドを受け持つ。

主将ティアロン・シェリーとノエ・ルブルトンは、ストライカーの後方で攻撃の脅威を生み出す役割を与えられる。37歳のシェリーは、今なおNECにとって大きな価値を示しており、ピレウスでも先発する。

最前線に入るのはブライアン・リンセンだ。36歳のFWはこれまでのキャリアで多くを経験してきたが、チャンピオンズリーグ予選でプレーするのは今回が初めてとなる。

NEC予想スタメン：クレッタス；ストルム、サンドラー、フォンビレ；ウアイサ、ネヤスミッチ、佐野、ビショフ；ルブルトン、シェリー；リンセン。



