プレシーズンは終盤を迎え、最初の公式戦もすでに行われ、移籍市場も活発に動いている。新たなエールディヴィジーのシーズンはいよいよ目前だ。今週はシーズン展望の連載として、エールディヴィジー全18クラブを徹底チェック。このロングリードではNECを取り上げる。移籍市場での夏の動きを分析し、ディック・スロイデルのプレースタイルを掘り下げ、サプライズを起こし得る選手を挙げるとともに、新シーズンに向けたいくつかの（大胆な）予想もお届けする。

昨季のNECはそれほど大きな期待を背負うことなくリーグ戦に入ったが、12カ月後の状況は一変した。歴史的な3位、敗れたカップ戦決勝、そしてチャンピオンズリーグ予選出場権獲得を経て、ナイメヘンで求められる基準は大きく引き上げられている。もはやNECが驚きを与えられるかどうかではなく、ディック・スロイデル率いるチームがこの歴史的シーズンが一度きりの突出した結果ではなかったと証明できるかどうかが問われている。

昨季の振り返り

2025-26シーズンは、ナイメヘンで長く記憶されることになるだろう。ディック・スロイデルの下で、NECはクラブ史上最高のエールディヴィジーシーズンを過ごした。ナイメヘンのクラブは3位でシーズンを終え、KNVBカップ決勝に進出し、チャンピオンズリーグ3次予選への出場権を獲得。さらにクラブは、最多勝ち点やエールディヴィジー1シーズン最多得点を含む複数の記録も更新した。

スロイデルは就任初日からチームに自らの色を刻み込んだ。NECはおそらくエールディヴィジーで最も攻撃的なサッカーを披露し、高い強度、頻繁なポジションチェンジ、そして強烈な前進志向で印象を残した。その一方で、ナイメヘンのチームは守備面で脆さを見せる場面もあったが、NECサポーターの記憶に強く残ったのは、好結果と結びついた魅力的なサッカーだった。

NECがこの歴史的シーズンにうまく続編をつけられるかは興味深いところだ。多くの相手はすでにスロイデルの攻撃的なスタイルを把握している。さらに欧州の戦いによって、スカッドには追加の負担もかかる。そう考えると、スロイデルは1年前以上に大きな挑戦に直面しているのかもしれない。

加入・退団選手

成功したシーズンが注目を集めずに終わることはめったになく、NECも今夏は主力選手への関心を避けられなかった。バサル・オナルはクラブ記録となる1250万ユーロでリールOSCへ移籍し、佐野航大はPSV行きが近づいている。クラブはすでに日本人選手の移籍について、アイントホーフェン側と口頭合意に達している。佐野は昨季、スロイデルのチームにおける絶対的な主役の1人へと成長し、ボーナスを除いて1450万ユーロをクラブにもたらす見込みだ。実現すれば、NECは再び移籍金記録を更新することになる。

さらにNECは、昨季ブレイクした選手たちへの関心が今後さらに高まることも見込んでいる。ノエ・ルブルトン、デベロン・フォンビレ、ダルコ・ネヤスミッチ、サミ・ウアイサには他クラブが高い評価を与えており、とりわけウアイサはフェイエノールトとの関連が強く報じられている。

またオナルに加え、ディルク・プロペル、ヤスパー・シレッセン、エリ・ダサ、イェトロ・ウィレムス、フィルヒル・ミシジャン、ロベル・ゴンサレス、ユセフ・エル・カチャティらとも別れを告げた。

欧州の戦いを控える中、スカッドも当然ながら大幅に強化された。テクニカルディレクターのカルロス・アールバースは、ドゥシャン・タディッチ、ペール・スールス、エムレ・モル、ジャミロ・モンテイロをフリーで獲得し、さらに経験値の上積みを図った。特に最初の3人は、最高レベルで十分すぎるほど実績を残してきた。そのほか、カイ・シールハイス、トビアス・ストルム、アダム・タハウイ、そしてレンタル加入のクレメント・ビショフもデ・ホッフェルトに加わった。

NECは昨季、比較的若い選手たちの急成長から大きな恩恵を受けた。今夏により多くの経験を意識的に求めたことには十分な理由がある。過密な欧州日程と高まった期待の両方に対応するには、複数の舞台で結果を出すために何が必要かを知る選手が求められるからだ。今後数カ月で、多くの新戦力が前任者たちと同じようにスロイデルの強度の高いスタイルへ素早く適応できるかが明らかになるだろう。

プレシーズンの結果

NECのプレシーズンは結果に波があった。ナイメヘンのクラブはデ・トレッフェルスと1-1で引き分けてスタートし、その後MSVデュースブルクに3-2、アンデルレヒトに3-2、エルフェルスベルクに0-1、セビージャに2-1で敗れた。一方で、V・ファーレン長崎には3-1、アル・ファイハには7-0で勝利している。

ただし、ディック・スロイデルにとって結果の重要性はそれほど高くなかった。彼自身も、NECが本当にピークを合わせるべきなのは8月初旬のチャンピオンズリーグ予選だと理解していたからだ。したがってプレシーズンは、多くの新加入選手を組み込み、連係の精度をさらに高めることに主眼が置かれていた。

NECが本番に向けて準備を整えつつあることは、火曜夜のオリンピアコスとの第1戦でも示された。ナイメヘンのチームはギリシャの強豪を見事に0-0に抑え、素晴らしい印象を残した。このパフォーマンスによって、チームは欧州レベルでも十分に戦えることを証明し、チャンピオンズリーグ最終プレーオフ進出への期待を大きく膨らませている。

プレースタイル

高い強度、絶え間ないプレッシャー、そして一定のオポチュニズム。これがスロイデルのスタイルをよく表している。彼の「全開フットボール」はエールディヴィジーに大きな彩りをもたらした。選手たちは全員が最高のコンディションにあり、その結果、ほぼ誰もが相手ペナルティーエリア内に顔を出すことができた。

この指揮官は短期間で明確なフットボール哲学を築き上げており、今季それを手放す理由はまったくない。ナイメヘンのクラブは通常3-4-2-1の布陣で戦い、3人のセンターバックがビルドアップを担い、ウイングバックがほぼサイド全域をカバーする。これによりNECは多くの選手を相手陣内でプレッシャーに出し、常に攻撃を狙い続けることができる。

その結果として魅力的なサッカーが生まれる一方で、選手に求められるものも大きい。ウイングバックは絶えず上下動を繰り返し、中盤は広大な距離をカバーし、前線には多くの動きが求められる。まさにそのために、NECは今夏、経験豊富な選手たちへの投資を明確に進めた。彼らには単に質を加えるだけでなく、スロイデルのスタイルが必要とする強度を発揮することも期待されている。

最大のポイントは、対戦相手がどう適応してくるかだ。昨季、ナイメヘンのチームは超攻撃的なスタイルで多くのクラブを驚かせた。だが今や、エールディヴィジーの全クラブが何を予想すべきかを理解している。多くの相手にとってもはや未知の存在ではない今、再び魅力的な内容を結果へと結びつけられるかはスロイデルにかかっている。

キープレーヤー

ナイメヘンで素晴らしいデビューシーズンを過ごしたルブルトンは、NECの絶対的支柱の1人へ完全に成長する準備が整ったように見える。このフランス人選手は昨季、ディック・スロイデルのスカッドにおける最大のサプライズだったかもしれない。圧倒的な走力と戦術眼で強い印象を残し、とりわけボールを持たない局面で何度も裏へ走り込んだ。そしてひとたびボールを持てば、そのドリブルはほとんど止めようがない。

とりわけ佐野航大の退団が迫る中で、ルブルトンの肩にはさらに大きな責任がのしかかることになる。このフランス人選手は中盤のバランスを保つだけでなく、NECのプレッシングと素早い切り替えの在り方においても重要な役割を担わなければならない。そういう意味で、彼はスロイデルの強度の高いスタイルの中核を担っている。

ポジティブなサプライズをもたらすのは誰か？

クレメント・ビショフは、エールディヴィジー新シーズンのサプライズの1人になるかもしれない。レッドブル・ザルツブルクからのレンタルで加入したこのウイングは、いきなり先発の座を狙える立場にあり、NECでより高いレベルの舞台に自らを示すチャンスを手にしている。

デンマークの世代別代表でもある彼は、スロイデルが好んで起用するタイプにも合致する。つまり、スピードがあり、裏への抜け出しに優れた選手だ。ビショフがオランダのサッカーにスムーズに適応できれば、リーグ屈指の新星へと成長する可能性がある。

シーズン成功の条件は？

NECは昨季3位で終えたものの、クラブの公式目標に変化はない。あくまでトップ8入りと再び欧州の大会出場権を獲得することだと、スロイデルは最近明かしている。控えめな目標に見えるかもしれないが、二重日程と変化した期待値を踏まえれば、極めて現実的だ。

スロイデルの目には、今季は何よりも“証明”のシーズンとして映っている。再び3位になることではなく、NECがオランダの中上位グループと継続的に渡り合えるクラブであることを示すことが重要なのだ。

（大胆な）予想

年間最優秀選手: チャロン・シェリー。もう1人の受賞候補であるネヤスミッチは引き留められず、この移籍期間中に退団する見通しだ。シェリーは38歳になった今もなお、NECの創造性の中枢であり続けている。昨季も時折見事なゴールでチームをけん引しており、今季もクラブにとって極めて重要な存在であり続けるだろう。

最大の失望: エムレ・モル。モルは多くの才能を備えているが、ここ数年それを長い期間にわたって示せたことはほとんどなかった。NECではキャリア再生のチャンスを得るが、競争は激しく、先発の座をつかめない。

最高の補強: ドゥシャン・タディッチ。NECはタディッチという莫大な経験値を持つ存在を迎え入れた。スロイデルのプレースタイルはこのセルビア人にぴったり合うように見える。サイドでは90分間すべてを出し切るのはもはや難しいかもしれないが、ストライカーとしては大きな価値を発揮するはずだ。

チーム得点王: シェリー。昨季もすでにNECで最も生産性の高い選手の1人であり、PKも担当している。卓越したキック技術を武器に得点王へと成長するだろう。とりわけ、リンセンとタディッチが1トップでローテーションすると見られるだけに、その可能性は高い。

欧州での成績: ヨーロッパリーグ準々決勝。NECはチャンピオンズリーグのプレーオフに進出するが、そこでFKボデ／グリムト相手に（残念ながら）あと一歩及ばない。その後、ナイメヘンのクラブはヨーロッパリーグのグループステージで説得力ある戦いを見せ、最終的には準々決勝が終着点になるだろう。

エールディヴィジー最終順位: 5位。より過酷な日程と数人の主力流出により、新たな3位フィニッシュは難しい課題となる。それでもNECには、再び欧州行きの切符をつかむのに十分なクオリティーが残っている。

その他のシーズン展望

エールディヴィジー開幕節に向けて、今週は全18クラブを取り上げている。以下は、すでに公開された各クラブの展望記事だ。

ADOデン・ハーグ

アヤックス

AZ

カンブール

エクセルシオール

フェイエノールト

フォルトゥナ・シッタート

あなたの応援するクラブのシーズン展望がいつ公開されるのか気になる方は、コメントで質問を。あわせて、NECに関するあなたの（大胆な）予想もぜひ共有してほしい。







