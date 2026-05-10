NECも失点し、FCトゥウェンテがチャンスを生かして3位に浮上

フレンド・ロテリー・エールディヴィジの欧州カップ戦出場権争いは日曜日に動いた。FCトゥエンテがスパルタ・ロッテルダムを4-0で下し、NECがFCフローニンゲンに1-2で敗れたため、トゥエンテはNECを抜き3位に浮上した。

FCトゥウェンテ 4-0 スパルタ・ロッテルダム

前半はトゥウェンテが試合を支配。ロッテルダムのホームチームはほとんどチャンスを作れず、トゥッカーズが先制の好機を掴んだ。

サム・ラマーズのターンから放ったシュートと、トーマス・ファン・デン・ベルトの至近距離ハーフボレーがそれぞれクロスバーを直撃した。スパルタはトビアス・ラウリツェンのシュートが枠を外れただけだった。

後半も勢いは止まらない。ファン・デン・ベルトはCKから再び決定機を迎えるも、GKに阻まれた。

しかし直後、ファン・デン・ベルトはバート・ファン・ルーイの鋭いクロスを押し込み1-0。さらにすぐ、混戦から再びネットを揺らし2-0とした。 混戦からボールが元フェイエノールトの選手にこぼれ、強烈なシュートで2-0とした。

試合終了20分前、アイスランド人クリスティアン・ヒュンソンがファン・ロイの好アシストからヘディングで3点目を決め、試合を決定付けた。さらに12分後、ダーン・ロッツがバックパスを豪快に叩き込み4-0。

FCフローニンゲン - NEC 2-1

NECは試合開始直後からブライアン・リンセンが2度の好機を創出。12分にはリンセンが鮮やかなゴールを決めたがオフサイドで取り消された。直後のサンドラーのスルーパスも決められず、ユーロボルグは長らく0-0のまま。

しかしハーフタイム間近、シェリーが自陣でボールを失い、タハへつながる。トゥエンテからレンタル中のタハが右クロス、レンテが軽く触れて先制。1－0。

51分にはカウンターから追加点。タハのバックパスをランドがシュートし、DFに当たってネットを揺らした。2-0。

15分後、ダニーロが好機を迎えるもシュートは阻まれた。直後のCKではダルコ・ネヤスミッチがヘディングでネットを揺らし、2–1とした。

83分にはバシャール・オナルが同点弾を奪ったかに見えた。 右クロスを押し込み、ネットを揺らしたが、またもオフサイドの判定。直後、ユセフ・エル・カシャティのゴールも取り消され、試合は2－1で終了した。