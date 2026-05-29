「NECは壮大な野心を示し、PSVの選手獲得を目指す」

クーハイブ・ドリウエシュは今夏、エールディヴィジ内で意外な移籍をする可能性がある。移籍市場専門ジャーナリストのムニール・ブアリン氏によると、NECがPSVに所属する24歳のFW獲得を真剣に検討しているという。彼はピーター・ボス監督の下で出場機会が少ない。

ドリウエシュは昨季PSVで定位置を確保できなかったものの、途中出場や時折の先発で価値を示した。特にチャンピオンズリーグのリヴァプール、ナポリ戦で存在感を示した。

その活躍は海外にも注目されており、ウルヴァーハンプトン、クラブ・ブルージュ、ロイヤル・アントワープが状況を監視している。

スペインからも関心が伝えられる。 具体的なオファーはないが、複数クラブが夏の動きを注視している。

チャンピオンズリーグ予選を控えるNECは、投資家マルセル・ブークホーンの支援で資金を確保済みだが、獲得には多額の資金が必要となる。

成功を収めるディック・シュロイダー監督の残留には多額の資金を投じる構えだが、移籍市場でどこまで出せるかがカギとなる。

シュロイダー監督の攻撃的な戦術に、彼のスピードと縦への突破力は最適だ。

ドリウエシュは2024年夏、PSVがエクセルシオールから約350万ユーロで獲得し、2029年半ばまでの契約を結んでいる。市場価値は現在約750万ユーロ。PSVでは公式戦61試合で12ゴール10アシストを記録している。