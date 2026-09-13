NECはユベントスが直接対決を前に、セリエAで痛恨の敗戦を喫するのを目の当たりにした

ユベントスはNEC戦を前に、サッスオーロに3-2で敗れた。これによりトリノのクラブは、来週木曜日にアリアンツ・スタジアムで行われるナイメヘン勢とのヨーロッパリーグに向けて、不安の残る前哨戦となった。

アウェーのユベントスでは、トゥーン・コープマイネルスが先発出場。元アヤックスのフランシスコ・コンセイソンもスタメンに名を連ねた。両チームは慎重な立ち上がりを見せた。長いボール保持の時間帯はあったものの、決定機は少なかった。序盤はとりわけユベントスが主導権を握っていたが、30分前後からサッスオーロが試合に入り込んできた。

とはいえ得点にはつながらず、サッスオーロもユベントスも前半は小さなチャンスを作るにとどまった。コープマイネルスはペナルティーエリア外から狙ったが、シュートはGKアリヤネト・ムリッチに比較的簡単に処理された。ルチアーノ・スパレッティ率いるチームは動きが重く、コンパクトなサッスオーロの守備組織を前に攻撃面でほとんど見せ場を作れなかった。

そして65分、サッスオーロがついに均衡を破る。ネマニャ・マティッチが最終ラインの裏へセバスティアーノ・エスポジトにスルーパスを通すと、FWはユベントス守備陣から突如として大きなスペースを与えられた。エスポジトは冷静に対応し、ボールを低い弾道でファーサイドへ流し込んでヴィカーリオをノーチャンスとし、1-0とした。

71分にはコープマイネルスがピッチを後にした。同胞はパプ・マタル・サールと交代。それでもコープマイネルス不在のユベントスは、依然として反撃の糸口をつかめなかった。 イ・ネロヴェルディはユベントスの圧力を落ち着いてかわしながら、同時にアウェーチームの攻撃も難なくはね返していった。

試合終盤を前にユベントスが追いつく。ケリム・アライベゴヴィッチのクロスがそのままエドン・ジェグロヴァのもとへ流れると、ジェグロヴァは一度内側へ切り込み、そのまま1-1を決めた。ユベントスは勢いづき、その後アライベゴヴィッチがチームを勝利に導く一撃を決めかける場面もあった。 ラ・オールド・ダーマの終盤の猛攻は、この試合を通してそれまで見られなかったものだった。

だが、この盛り返しも無駄に終わるかに思われた。89分、2-1となる。ダリル・バコラの見事なドリブルを起点にした流れるような攻撃から、ボールはキーロン・ボウイへ。FWは完全にフリーで、逆を突くシュートを決めた。ところが、そのわずか2分後には再び2-2に。ジェグロヴァがコロ・ムアニと短く連係し、その後ニアへ強烈な低いシュートを突き刺して同点とした。こうしてこの一戦は、土壇場で一転して壮絶な打ち合いとなった。

そして、これ以上ないほど劇的な形で、この試合にはついに勝者が生まれた。ユベントスからのレンタルでプレーするヴァシリエ・アジッチが、切り替えの局面でアルマン・ローリエンテからパスを受ける。20歳のアタッカーは冷静さを保ち、ボールをファーへ流し込んで3-2。若き選手は歓喜を表さなかったが、チームに勝ち点3をもたらした。