NECはミスを犯さず、アヤックスの勝ち点喪失を最大限に利用した

NECは土曜日の夜、VriendenLoterijエールディヴィジの2位争いにおいて素晴らしい結果を残した。エクセルシオールのホームに遠征したディック・シュロイダー監督率いるチームは、0-2で勝利を収めた。ナイメーヘンのチームは現在、フェイエノールト（53ポイント）と勝ち点で並んでいるが、ロッテルダムのクラブは今週末、FCヴォレンダムとの試合を控えている。

ロッテルダムでは、チャロン・シェリーとヴァージル・ミシジャンが「通常通り」NECの登録メンバーに名を連ねていた。この2人は、「パスポートゲート」問題を受けて、今週中に就労許可証を取得する必要があった。

試合開始から15分以内に、両チームとも決定的なチャンスを作った。ロッテルダム側ではレナード・ハルテスがゴンサロ・クレタズに阻まれた。NEC側ではサミ・ウアイッサがスティン・ファン・ガッセルを突破できなかった。

その後、ギャン・デ・レヒトが2度も得点を阻まれる中、NECが先制点を挙げた。ブライアン・リンセンがスルーパスを受けてファン・ガセルをかわし、難しい角度からシュートを決めた。

後半もルーベン・デン・ウイル監督率いるチームはチャンスを作り続けた。カスパー・ウィデルのヘディングシュートはクレタズにとって容易なキャッチだったが、その直後のデレンシリ・サンチェス・フェルナンデスのシュートは防ぐのがはるかに難しかった。

エクセルシオールが同点ゴールを決めようとしたまさにその瞬間、ナイメーヘン勢はカウンターから0-2とリードを広げた。バサル・オナルがウアイッサからのパスを受け、見事なシュートを決めた。