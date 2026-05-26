NECはフェイエノールトの混乱に乗じ、トップクラスの才能を獲得しようとしている。

ユース代表のサム・ルーバース（18）とケルビン・ネイエンハウス（18）の来季去就は依然不明だ。昨季フェイエノールトU-19でプレーした2人の契約はまもなく満了となる。

信頼性の高い「フェイエノールト・ユース・ウォッチャー」は先週、ジェレイソン・ホープル（18）がクラブを去ると報じた。アムステルダム出身のウイングは契約更新を断念した。

ルーバースとネイエンハウスについては依然として去就が不透明だ。一方、NECがネイエンハウス獲得に興味を示していると同メディアは伝えている。

ゼーラント州出身のネイエンハウスは、フェイエノールトユースで長年得点王として活躍し、ヤン・ボスキャンプもその才能を高く評価している。

センターバックのルーバースについては、3月にFR12が契約延長交渉を進めていると伝えたが、その後は進展がない。

その他の契約満了選手

トップチームでは、ファン・ペルシー監督がベンダ、トラウナー、スターリングとの契約延長を見送る見込み。レンタル中のマルコム・ジェンの買い取りオプションも行使されない可能性が高い。

U-21では、ゾン、クルス、ギールストホーフェ、モーゼス、ゼコビッチ、ラスト、ボーアハウト、ウルタスの契約が解除された。

ティム・ハクステーク、ビョルン・オッテ、マルアン・セッバー、パウロ・ルディシルの去就は未発表。センネ・ヴグツとセム・ヴェルドンクはFCドルトレヒトに復帰する。