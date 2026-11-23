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エムレ・モルが即日プロサッカーから退くことを決めた。NECが月曜午後、公式チャンネルを通じて発表した。モルは「自分の体の声に耳を傾ける」ことを決断したという。

モルは昨夏、フェネルバフチェからフリーで加入した。トルコ人選手はナイメヘンで好調なスタートを切ったものの、その後すぐに負傷に見舞われた。

NECでの最後の試合は9月12日だった。SCカンブールに0-3で敗れた試合に、残り15分から途中出場した。

モルのNECでの出場は最終的に7試合で、1ゴールを記録した。その1点は、オリンピアコスとのチャンピオンズリーグ予選の延長戦で決めた、欧州カップ戦出場を確保する非常に重要なゴールだった。

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29歳のFWはNECの公式サイトで、引退を決めた理由を説明した。「幼い頃から、僕の夢はただ一つ、プロサッカー選手になることだった。その夢を実現できたことは、僕にとってすべてを意味する。大好きなサッカーのために、常に全力を尽くそうとしてきた」

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「しかし、ここしばらくは健康面でいくつかの問題に直面してきた。自分の体の声に耳を傾け、自分の限界を尊重し、健康を第一に考えなければならないところまで来た」と続けた。

「そのため、当面はプロサッカーから離れ、自分自身に向き合うという難しい決断をした。サッカーへの愛情は決して変わらないし、将来に何が待っているかについては希望を持ち続けている」

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テクニカルディレクターのカルロス・アールベルスもNECの公式サイトでコメントした。「エムレは非常に才能のある選手だ。昨夏、互いに助け合い、彼がNECで才能を示す機会を得ることを目指して、私たちはともに挑戦を始めた」

「残念ながら、エムレは今、自分が望むようなプレーができないと伝えてきた。そのことを互いに十分話し合い、最終的にこれが双方にとって最善の道だという結論に至った。人の健康は常に最優先だ。エムレがこの状況を乗り越えられるよう願うとともに、今後の幸運を祈っている」