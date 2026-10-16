カイ・シールハイスは木曜夜、ディック・シュロイダー監督の采配に明らかにいら立ちを見せた。FWはレフスキ・ソフィア戦（1-1）でウォーミングアップを始めたものの、結局出場機会はなかった。

シールハイスは昨夏、フォルトゥナ・シッタートからNECへフリーで移籍した。ナイメーヘンでのここまでの日々は、順風満帆とは言えない。

VriendenLoterijエールディビジでの先発は、SCカンブール戦（0-3で敗戦）の1試合のみ。途中出場が3回、ベンチから出場しなかった試合も同じく3回ある。

先週木曜も出場はなかった。シュロイダー監督はレフスキ・ソフィア戦でブライアン・リンセンを先発に選んだ。一方、NECを担当するRN7 Online のモーリス・デ・マント記者によると、シールハイスは「ウォーミングアップを一通りこなした」という。

しかし、シュロイダー監督は最終的に、アヤックス、フローニンゲン、ヘラクレスなどでプレーしたシールハイスを投入しなかった。このため、ヨーロッパリーグでのデビューはまだ実現していない。

「89分、シールハイスは再び座るよう指示された。FWは明らかにいら立っている」とデ・マント記者は伝えた。シールハイスを起用しなかった判断には、NECのファンからも疑問の声が上がっている。

その時点で試合は1-1。X上では、リンセンが明らかに疲れていると指摘するファンもいた。終了数分前には、スタジアムでもシールハイスの名前が連呼された。