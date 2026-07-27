NECに加入したドゥシャン・タディッチが、クラブメディアのインタビューでオランダ復帰への大きな喜びを強調した。37歳のMF兼FWは、ナイメヘンで2シーズンの契約を結んでいる。

タディッチはこれまでオランダでFCフローニンゲン、FCトゥウェンテ、そしてアヤックスのユニフォームを着てきた。「ここには自分の古巣とのつながりがあることを強調したい。特にアヤックスとはそうだ。あのクラブが自分にとって何を意味するかは、誰もが知っている」

「そのつながりはこれからもずっと続いていく。ただ、今の自分はここにいるし、NECのために全力を尽くす。結果を残し、勝利し、タイトルを獲得するために。このクラブのためにすべてをささげる」と、新戦力はナイメヘンのクラブのサポーターに早くも約束している。

タディッチはNECに対してすぐに良い感触を抱いたという。「クラブが自分に対して示してくれた姿勢がとても気に入った。監督からマルセル・ブークホールン、ウィルコ・ファン・スハイクまで、話をしたすべての人たちが、このプロジェクトに対して良い印象を与えてくれた。自分がここでプレーする姿を思い描くことができたし、それが実現するのがうれしい」

このベテランは、ディック・スロイデル体制のNECが「前向きな傲慢さ」を持ってプレーしていると見ている。「この監督は何も恐れていない。強い個性を持っている。そのうえ、ここではヨーロッパの舞台でも戦うことになる。それはとても特別なことだ。すべてを含めて魅力的に聞こえた。自分がどこでプレーするか？ それは監督が決めることだ。でも、自分はどこでもプレーできる」

タディッチにとってもう一つの要素となったのは、NECで指導者としての第一歩を踏み出せることだ。「これは長期的なプロジェクトになるし、自分の目標の一つは将来監督になることだ。まだ詳しく話し合ったわけではないが、多くのことについて同じ考えを持っている」

とはいえ、意欲あふれるタディッチは、当面はまだ選手として終わるつもりはない。「今は選手としてのキャリアに集中しているし、ここにいる全員をより良くしたい」