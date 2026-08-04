アレックス・パストールは火曜の夜、NECのプレーを大いに楽しんだ。ディック・スロイダー率いるチームはチャンピオンズリーグ予選3回戦の第1戦でオリンピアコスと0-0で引き分けたが、勝利により値したのはむしろNECの方だった。

ダルコ・ネヤスミッチがすでに多方面から称賛を受けていた一方で、パストールはZiggo Sportでの試合後の振り返りの中で、ノエ・ルブルトンを詳しく取り上げた。この攻撃的MFは極めて優れた印象を残した。

「サノはもういない。でも、もし私がディック・スロイダーなら、もう一度よく考えるだろうね」と、パストールはノア・ファーレとのやり取りの中で切り出した。「だって、人々が注意して見れば、ルブルトンを見に来るようにもなるからね」

「ルブルトンを見れば、彼があらゆる主要な局面でトップレベルについていけるのが分かる。もう今の時点でね。まだ若い選手だ。とにかく全力で行くし、それが並じゃない。でも、彼は本当にうまくプレーできるし、その鋭さが創造性やゴールへの意識と結びついている……」

「オランダ代表で、そんなことができるMFを挙げてみてほしい」と、完全に賛辞一色のパストールは続けた。「代表は特にパスやポジショナルプレーが中心だけど、これはまったく別の話なんだ。つまり、こういうプレーをして自分から試合に入っていくということだよ」

「常にフリーで受けられること、非常にうまくフリーになること、優れたつなぎ役であること、ゴール前に顔を出すこと……。でも何より、他の選手がボールを持っている時に、必死さをむき出しにして、しかもファウルはひとつもない。頭も足も、どの場面でも引っ込めない。そういうのを見ると私は心が躍るよ」とパストールは語った。

来週火曜日、NECはホームで決着をつけることができる。デ・ホッフェルトでは19時30分から第2戦が予定されている。