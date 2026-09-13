NECがSCカンブールに0－3で痛恨の敗戦を喫した後、チャロン・シェリーが危機感をあらわにした。木曜日に控えるヨーロッパリーグのリーグフェーズ、ユヴェントスとの大一番に向け、早急な立て直しが必要だというのが、このベテランの結論だ。

シェリーはフリースラントでの大敗後、「少し息を整える必要があった」。38歳のMFは試合後、アウェー席にいたNECの遠征ファンと口論しているようにも見えたが、ESPNとの会話ではその件に触れられなかった。

「昨年見せていたものが、今年はもうない。僕たちは全員が自分自身を見つめ直し、頭を突き合わせて、木曜日に集中しないといけない。重要な選手が多く去り、新しい選手が非常に多く入ってきた。彼らはまだ順応しなければならない。僕たち全員が見せているものは、単純に不十分だ。本当に良くなかった」と、シェリーはレーワルデンで試合後に嘆いた。

シェリーによれば、ディック・スロイデルはハーフタイムにかなりショックを受けていたという。「怒っていたかって？ ああ、当然だ。僕も腹が立った。何人かの選手も怒っていた。プロとしてプレーしていれば普通のことだ。今日僕たちが見せたものは、絶対にあってはならない。僕たちはもっとできる」

「自分が指揮した試合、そして見てきた試合の中でも、これは間違いなく最悪の試合だったと思う。監督としての自分にとって、これまでで最悪の試合だったと思う」と、スロイデルは自軍の失態の後に厳しい結論を下した。

「何より最悪なのは、ゼロの強度、勝ちたいという意思もゼロだったことだ。僕たちが望むプレーの仕方において、強度は最も重要なものだと思う。でもそれがなければ難しくなるし、見た目にも良くない。そこは本当に改善しなければならない」と、動揺した指揮官はチームに言い聞かせた。

「最終的には自分が監督だ。もっと良くできるようにしなければならないし、こんな姿を見せてはいけない。だが、さっきも言ったように、これは自分がこれまで指揮した中で間違いなく最悪の試合だったと思う」と、スロイデルは語った。