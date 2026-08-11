火曜夜に行われたNEC対オリンピアコス戦で、奇妙な場面があった。ナイメーヘンのクラブでは前半途中にエムレ・モルが投入されるはずだったが、その交代は実に特異な理由で数分にわたって遅れた。

27分、サミ・ウアイッサに不運が襲った。その少し前に太ももの筋肉を痛めたように見えており、ディック・スロイダーはやむなく交代を余儀なくされ、モルを送り出した。

交代は直ちに行われるはずだったが、やや遅れが生じた。というのも、NECのスタッフの1人がモルの耳を処置している様子が映し出されており、おそらくピアスが理由だった。そのピアスは、しかし簡単には外れなかった。

「出場させる前に、まずピアスを外さないといけない」と、Ziggo Sportの実況を務めるワイツェ・ファン・デル・ホートも指摘した。「あるいは何かをテープで覆わないといけない。これを付けたままプレーできないことは、さすがに想定外ではないはずだ」

「そう、用具の準備ができていない」とファン・デル・ホート。怒りに満ちたスロイダーが叫ぶ姿も映し出される中、モルの問題によってNECは数分間にわたり1人少ない状況でプレーした。

「もしかすると、以前は着けていても問題なかったのかもしれないし、イタリア人の審判団がここはより厳格に見ているのかもしれない。分からない」と、ファン・デル・ホートはなおも驚きを隠せない様子だ。「これは本当に信じられない。これで話は終わらないだろう」

なお、その5分後にはNECに次の痛手も襲った。フィリップ・サンドレルもプレー続行不可能となり、ブライアン・ペレイラが代わって入った。