NECのディック・スフローダー監督、深い失望　佐野航大をめぐる内部合意が守られず

チャンピオンズリーグ予選3回戦のオリンピアコス戦ファーストレグをめぐって、NECでは見事な結果（0-0）に加え、移籍の接近を理由にプレーしない決断を下した佐野航大の話題が大きく取り上げられた。ディック・スロイデル監督は試合後、取り決めでは本来この日本人選手はプレーすべきだったと明かしている。

NECが18年ぶりに欧州の舞台へ復帰したその日、準備はクラブとPSVが佐野の移籍について大筋で合意に達したというニュースによって大きくかき乱された。MFは、報道によればボーナス200万ユーロを除く1500万ユーロで現王者へ移籍する。

佐野は出場せず、ジャミロ・モンテイロが代わって起用された。「今朝、少し話せるかと彼からメッセージが来た」と、スロイデル監督は試合前にZiggo Sportで佐野について語った。「彼と話をしたが、プレーしたくないということは明白だった。その選択はより彼自身に委ねられていた」

「彼がプレーしたくないなら、したくないということだ」とスロイデル監督は続けた。「それは私には非常にはっきり伝わってきた。彼はプレーできる状態ではないと感じていた。よく眠れなかったし、ほかにもいくつか要因があった。そうなれば私は簡潔に判断する。プレーしたくないなら、私はプレーしたい選手を選ぶ」

スロイデル監督は試合後、結果とチームの内容には満足していた一方で、佐野をめぐる状況については明確な言葉を口にした。「根が深いことは分かっている」と、彼はDe Gelderlanderに対して語っている。

「私は佐野が2試合プレーすると予想していた。この試合と来週のオリンピアコス戦だ。内部でどういう取り決めがなされていたかは分かっていた。もちろん私はうれしくなかったが、すべてが非常に速く進んだ」

「コウダイが少し話せるかと頼んできた。その後はまた日常に戻らなければならない。10時半には彼はまだグループに同行していて、ほかの選手たちにプレーできないと伝えた。その後、彼はホテルを後にした」

佐野には以前から関心が集まっていた。「プレシーズン最初の2試合にも出ていない。ホッフェンハイムへの移籍に取り組んでいたからだ」

「その後で取り決めがなされ、私は彼を先発で起用し、起用し続けた。約束は、少なくともオリンピアコスとの2試合には出場するというものだった」つまり、その約束は守られなかったということだ。

NECは土曜日、テルスターとのホームゲームでエールディビジ開幕を迎える。来週火曜日にはオリンピアコスがナイメーヘンに乗り込む。

NECがセカンドレグを勝ち抜けば、プレーオフでユニオン・サン＝ジロワーズまたはFKボデ／グリムトと対戦する。いずれにせよ、スロイデル監督のチームはヨーロッパリーグのリーグフェーズ進出を確保している。