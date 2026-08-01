NECのサミ・ウアイサは金曜日のセビージャ戦で、プレシーズン初出場を果たした。ナイメーヘンのチームで攻撃の中心を担う同選手は、このところ足首の負傷に悩まされていた一方で、移籍を実現させるためにその負傷を言い訳に使っているという声も上がっていた。だが、ウアイサは『RN7 Sport』に対し、それを「まったくのナンセンスだ」と一蹴した。

ウアイサは昨季、NECの成功に大きく貢献した。7ゴール、1アシスト、そして創造性あふれるプレーで、エールディビジの歴史的な3位躍進に寄与。21歳の左利きアタッカーには、その好パフォーマンスによってPSVやフェイエノールトなどが関心を示している。

ウアイサは金曜日のセビージャとの敗れた親善試合（1-2）で、連係から見事なシュートを決めてその実力を示した。ただ、右サイドのMFである同選手は、それが「NECでの最後のゴール」になるという見方をまったく受け入れない。「ケガをしていたし、今もまだ少しある。でも、大事な試合が控えているんだ」

NECは火曜日、チャンピオンズリーグ予選3回戦第1戦でオリンピアコスと対戦する。「自分にできることで、できるだけチームを助けたい。火曜日までに準備が整っていることを願っている」と、足首の違和感に悩まされるウアイサは語った。「つらいよ。タイミングも含めてね」

「多くの人は僕のことを信じていない、信じていなかったと思う。でも、それはその人たちの問題だ。自分の体のことは自分が一番よく分かっている。普段はそんなにケガをするタイプじゃないけど、これはただの不運だ。それにタイミングも本当に不運だった」ディック・スロイダー監督は火曜日、ピレウスのゲオルギオス・カライスカキス・スタジアムで、ウアイサをどれだけ起用できるか判断しなければならない。

「ある時点から、本当にいら立ち始めた」とウアイサは続けた。「こう思ったんだ。 必要のないことだ。僕のことを本当に知っている人なら、ケガを装ったりしないって分かっている。僕の計画が何であれ、まずはコンディションが整っていないといけない。なぜ練習せず、試合にも出ないなんてことをする必要がある？ しかも、こんなに長い間？」

「でもまあ、人は好きなことを言えばいい。僕はまた戻ってこられてうれしいし、少し痛みがあってもチームを助けようとしている」とウアイサは語った。U-21オランダ代表として3試合に出場している同選手とヘット・ホッフェルトスタディオンの契約は、2028年半ばまでとなっている。