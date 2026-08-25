ウィルコ・ファン・スハイクが、FKボデ／グリムトの施設に関する自身の発言を受けて起きた騒動について प्रतिक्रियाした。NECのゼネラルディレクターは『デ・テレグラーフ』に対し、アイスバスなどに関する自身のコメントは見下す意図のものではなく、ノルウェーのクラブ側もこの件をスポーティーに受け止めていたと強調した。

ファン・スハイクは月曜朝、『デ・ヘルダーランダー』に対してアスプミラ・スタディオンの環境について批判的な見解を示していた。「今ちょうどロッカールームに行ってきたが、ここはがらくただらけだ」と語ったほか、ボデ／グリムトが「どこかのホームセンターからただ浴槽を持ってきて」、そこに氷を入れていたとも話していた。

この発言は、オランダとノルウェーの両国で少なからぬ批判を招いた。ボデ／グリムトの報道担当者は月曜午後、驚きを隠せない様子で、NECは事前に何の不満も伝えていなかったと述べるとともに、同じ浴槽はマンチェスター・シティとインテルが来訪した際にも使われていたと強調した。

ファン・スハイクは現在、ノルウェーから事情を説明している。「私たちはちょうどFKボデ／グリムトの経営陣とboardと昼食をともにしたところだ。スピーチの中でも、私たちにも思い当たる部分があると伝えた。うちでは相手チームの選手が、スタッフや関係者も通る通路で pre-preparation をしなければならない。だから、それも理想的とは言えない」

ファン・スハイクによれば、NECはむしろボデ／グリムトが制約に対処するやり方に共感しているという。「私たちは似たようなクラブだ。だからこそ、彼らがロッカールームに浴槽を置いて課題を解決しているのを見るのは面白かった。そこに腹を立てたり、失望したりしている者は誰もいない」

それだけに、同ディレクターは自分がノルウェーのクラブを見下そうとしていたとの見方を否定している。「ああいう形で見るのは面白かったし、不快に感じたとか、私たちの要望を満たしていなかったというより、むしろ共感の方が大きかった。私たちが見下す立場にあるのか？ 私たちも自分たちの制約はよく分かっている」

ファン・スハイクによれば、ボデ／グリムト側でもこの騒動がいら立ちにつながることはなかったという。「ついさっきも一緒に笑い合ったところだ。彼らも深刻に受け止めたり、怒ったりはしていない。FKボデ／グリムトの人たちは素晴らしく楽しくて、オープンな人たちだ」

ファン・スハイクは、制約を抱えながらも欧州での成功を目指す両クラブの間に、多くの共通点があると見ている。「彼らも私たちについてそう言っていた。ヨーロッパの小さなクラブ同士として、共通点は多い。制約もそうだが、その中でも勝って驚きを起こしたいと思っている」







