NECのウィルコ・ファン・スハイク会長が、チャンピオンズリーグの対戦相手ボデ／グリムトについて「信じられないほど無礼な」インタビューを行った

ウィルコ・ファン・スハイクは、ボデ／グリムトの施設についての発言で好感を得られなかった。ゼネラルディレクターはロッカールームの状態を「ひどい」と表現した。

ファン・スハイクはピッチ脇で、De Gelderlanderから、非常に北に位置するボデーの環境について尋ねられた。このディレクターは自らの意見を包み隠さなかった。

「まったく違う感覚だ。ここは少しもの寂しい」と、ファン・スハイクは地域メディアとのインタビューを切り出した。

「もちろん真夏ではあるが、ここに到着すると少し慣れが必要だ」と、さらに続けた。Weeronlineによれば、火曜日のボデーの最高気温は摂氏14度だという。

「見た目が殺風景だ。そこで気持ちを切り替えなければならない。こちらは太陽と海のところから来た。まだチャンピオンズリーグの感覚はない。それは自分で呼び起こさなければいけない。さっきロッカールームにいたが、ここはひどい」と続けた。

「アイスバスをお願いしていたが、どこかのホームセンターからただ浴槽を持ってきて、そこに氷を入れただけだった」と、ファン・スハイクは続けた。「本当に前代未聞だ」と締めくくった。

Xでは、ファン・スハイクの発言に対してオランダ人とノルウェー人の双方から反応が寄せられている。「なんて信じられないほど無礼なんだ」と、あるユーザーは書き込んだ。「しかも結局はまったく歯が立たずにやられるんだろう。先週のあの結果の後でこんな大口を……（1-3で敗戦、編集部注） まさに究極のオランダ人だ、口ばかり達者。頑張れボデ／グリムト！」と別のユーザーは述べた。

「それ以外ならNECの成功を願ってもいいけど、この男のせいで、彼らには完敗してほしいと思ってしまう」との声も見られる。さらに別のユーザーは、「この男のせいで誰もNECに何も望まなくなっている」と述べている。







