NECのある選手、ドゥシャン・タディッチ加入に落胆「がっかりだった」

NECのカイ・シールハイスが自身の控え役に不満を示した。FWはNEC対テルスター（1-2）後、『De Gelderlander』にそう語っている。

シールハイスは今夏の早い時期に、昨季13得点2アシストを記録したフォルトゥナ・シッタートからフリーで加入していた。

これによりNECは、アヤックス、ヘラクレス、FCフローニンゲン、スタッド・ランスでプレーした元FWに強い関心を示していたFCユトレヒトらとの争奪戦を制していた。

それでもナイメヘンのクラブの補強意欲は収まらず、先週にはクラブがドゥシャン・タディッチを突如フリーで獲得。これにより、シールハイスは序列を一つ下げることになった。

NECは現在、タディッチ、ブライアン・リンセン、シールハイス、そして小川航基の4人のストライカーを擁している。小川はまだ負傷中で、リンセンはオリンピアコス戦、タディッチはテルスター戦で先発した。シールハイスは2試合続けてベンチスタートとなり、出場したのはテルスター戦のみだったが、その試合ではすぐに得点を挙げた。

「タディッチは素晴らしい選手だし、僕たちの関係も良好だ。でも今回は2試合続けて彼が優先された。そうなると、あそこには自分が立っていてもよかったのに、と思う」と、『De Gelderlander』はシールハイスの言葉を伝えている。

「ドゥシャンとブライアンは複数のポジションでプレーできる」と彼は続けた。「監督が特定の試合でどのタイプを求めるか次第だ。自分が第1、第2、第3のストライカーかどうかについては話したくない。全力を尽くしているし、チャンスが来たらつかまないといけない」

シールハイスはさらにこう語った。「オリンピアコス戦で途中出場できなかったのは失望だった。まだシーズン序盤だ。辛抱が必要なのは分かっている。でも、アテネでのチャンピオンズリーグ予選はやはりプレーしたいものだ」