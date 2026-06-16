NECに新加入したペル・シューアスが、即座に明確なメッセージを発信した

ペル・シューアースは火曜日、ESPNに対し、2029年半ばまで契約を結んだNECから、いきなり厳しい戦いの場に放り込まれることはないだろうと強調した。移籍金なしでナイメーヘンに加入したこの新戦力は、2023年10月に最後の公式戦に出場した。その後、度重なる怪我に悩まされる厳しい時期が続いた。

膝の怪我で苦しみ、今年2月にはトリノとの契約を解除した。その後、うつ症状にも悩んだ元アヤックスDFは、4か月ぶりに新天地を見つけた。

「テクニカルディレクターがクラブの目標を説明してくれた。自分の目標と照らし合わせ、良い印象を受けたので監督とも面談し、それもとても良かった」と契約後に語った。

26歳のシュールスは、NECに順応するには時間が必要だと理解している。「現実的にならなければならない。私は長い間けがに悩まされていた。NECは私にそのチャンスを与えてくれる。欧州大会出場を目指すクラブの野心と私の状況が合い、理想的な環境だ。」

「今は回復の途中であり、アムステルダムで専属の理学療法士とトレーニングしています。それが私の重要な条件でした。クラブがコンディションを取り戻す時間を与えてくれることです」とシュールスは語る。

「まずは部分的にチーム練習に参加し、9月中旬の試合出場を目標にクラブと協力して準備を進める」と語り、長期プロジェクトとして取り組む意向を示した。

9月中旬に万全を期せれば、古巣アヤックス戦での出場も視野に入る。NECは10月10日にヨハン・クライフ・アレナでアヤックスと対戦する。