NECでの新たなヒーローとしての活躍を受け、ブライアン・リンセン（35）がオランダ代表とW杯について冗談を飛ばした

ブライアン・リンセンは土曜日、NECの一員として再び得点を挙げ、チームはエクセルシオアのアウェイ戦で0-2の勝利を収めた。ロッテルダムのスタンドからは「リンセンをオランダ代表に」という声が上がったが、このフォワードは今年の夏のワールドカップについては現実的な見方をしているようだ。

「ワールドカップは私の休暇期間と重なると思うので、理想的ではないですね」と、NECの先制点（0-1）を決めたリンセンはESPNの取材に語った。「偶然にも先週、キャンセル保険に加入したばかりですが、それが適用されるかどうかは分かりません。すぐに予約しようと思いますよ。」

35歳のリンセンは、オランダ代表として国際試合に出場したことはない。リンブルフ州出身の彼は、かつてユース代表（ヨング・オランジェ）やその他のオランダ代表チームでもプレーしたことがない。

リンセンはその後、ロッテルダムでのNECの勝利について言及した。ナイメーヘンを本拠地とするNECは、フレンド・ロテリー・エールディヴィジで好調なシーズンを送っているが、下位に沈むエクセルシオール戦では精彩を欠いた。

「少し時間がかかった」と、自己批判的なリンセンは認める。「0-1になるまでは手探りの状態だったが、その後は試合をコントロールできた。とはいえ、それ以外は我々にとってもかなり退屈な試合だった。普段ほどのエネルギーが感じられなかったが、こうした試合も勝たなければならない。」

いずれにせよ、リンセンの現役生活はまだ終わっていない。ディック・シュロイダー監督によってストライカーとして起用されているこのベテランのウイングは、今週初め、NECとの契約を2シーズン延長した。

「そう、あと2年だ。体調も良く、ここでの生活も気に入っているから、まだしばらく続けるつもりだ」と、NECでエールディヴィジ2位争いを繰り広げているリンセンは語った。NECはフェイエノールトと同じ53ポイントで並んでいるが、ロッテルダムのチームは日曜日にFCヴォレンダムとの試合を控えている。