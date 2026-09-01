NECがデレ・トーマスを補強したと、ナイメーヘンのクラブが火曜日に公式サイトで発表した。RBライプツィヒ所属の19歳ウイングはデ・ホッフェルトで2030年半ばまでの契約にサインし、即座にディック・シュロイダー監督のチームに合流する。

「デレのような若い才能を獲得できたことをうれしく思う。彼は我々のビジョンに合致している。サミ・ウアイッサやバサル・オナルと同じ道筋を用意し、さらなる成長を後押ししたい。また、彼の仕掛けとスピードによって、サイドにさらなる選択肢が加わる」と、テクニカルディレクターのカルロス・アールバースはトーマスのNEC加入について説明した。

トーマスはアルメレ・シティFCとフェイエノールトの下部組織で育成を受け、2023年にPSVへ加入した。左ウイングの同選手はヨングPSVで44試合6ゴールを記録し、リザーブチームの主力だった。しかし、トップチームでの出場機会は得られなかった。

Sky Sportのフィリップ・ヒンツェ記者は、火曜日の時点でトーマスのNEC加入をすでに伝えていた。「ライプツィヒとNECは現在、トーマスのレンタル移籍について交渉しているだけでなく、同時に完全移籍についても協議している」

そして今回明らかになったように、トーマスは完全移籍でNECへ加わることになった。メディカルチェックは順調に終了し、その後4シーズンの契約が結ばれた。

トーマスはライプツィヒと2031年半ばまで契約を残しており、Transfermarktによれば市場価値は100万ユーロ。PSVは昨年、同選手の引き留めを試みたが、成功しなかった。