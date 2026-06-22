NECが海外移籍が頓挫したカイ・シエルハウスを獲得した。

NECは28歳のストライカー、カイ・シエルハウスをフォルトゥナ・シッタルトからフリー移籍で獲得し、2029年夏までの契約を結んだ。

シエルハウスの加入で、NECは移籍市場で再び一歩を踏み出した。同日、クラブはデンマークのリンビーBKから21歳のセンターバック、トビアス・ストームの加入も発表している。

テクニカルディレクターのカルロス・アールバース氏は「カイは多才なストライカーで、昨季フォルトゥナで価値を示した。フリー移籍で選択肢があったが、我々を選んでくれたことを嬉しく思う。攻撃的なスタイルでその強みを発揮してくれるだろう」と語った。

この移籍は、シエルハウスが海外移籍を直前で断念したことがきっかけで実現した。彼は当初キプロスでプレーする予定だったが、交渉が成立せず、その後NECとの話し合いが再開された。

海外クラブやFCトゥエンテ、FCユトレヒトも興味を示していたが、彼はNECを選択した。

シエルハウスは昨季フォルトゥナ・シッタルトで13得点を挙げ、2アシストを記録するなど、15ゴールに関与した。

これまでにアヤックス、FCフローニンゲン、ヘラクレス・アルメロ、フォルトゥナ・シッタルト、フランスのスタッド・ランスでプレーした。