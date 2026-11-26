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NECがヨーロッパリーグで番狂わせを演じた。スタッド・レンヌに3-1で勝利し、勝ち点を早くも10に伸ばして順位表の8位につけている。

NECは立ち上がりから先制の好機を何度もつくった。開始6分にはドゥシャン・タディッチがゴールに迫ったが、シュートの精度を欠いた。

それでも20分、NECが先制する。ダルコ・ネヤシュミッチのミドルシュートはGKに防がれたものの、こぼれ球をブライアン・リンセンが押し込んだ。

失点後、レンヌも守勢から抜け出した。ゴンサロ・クレッタスがマハマドゥ・ナギダのシュートを防いだものの、アドリアン・トマソンが同点に追いついた。

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32歳のフランス人選手は、元フェイエノールトのセバスティアン・シマンスキからペナルティーエリア際でパスを受け、シュートを放った。ボールは途中で方向が変わり、クレッタスは防げなかった。スコアは1-1となった。

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リンセンは前半終了間際、NECに再びリードをもたらす絶好機を迎えた。左サイドからの絶好のクロスに頭で合わせたが、ボールはゴールをわずか50センチほど外れた。

後半は両チームにチャンスが訪れた。途中出場のウィルム・ウィルムソンも、タディッチの正確なクロスに頭で合わせてゴールに迫ったが、わずかに枠を外した。

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残り15分、NECが再び好機を迎える。タディッチのパスで抜け出したクレメント・ビスホフが、ペナルティーエリア内でレンヌのDFに倒された。

与えられたPKをチャロン・シェリーが決めた。スリナム代表選手のシュートにGKは正しい方向へ飛んだが、止められず、NECが2-1と勝ち越した。

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終盤、レンヌが同点を狙ったことでNECにはより多くのスペースが生まれた。タディッチとビスホフがそれぞれ好機を逃した後、86分にビスホフが得点。ニアサイドへ正確に決め、3-1とした。