NCT 127 ワールドツアー日本公演のライブ配信・視聴方法

ボーイズグループ「NCT 127」によるワールドツアーがWOWOWで独占生中継される。

本記事では「NCT 127 5TH TOUR ‘NEO CITY : SAITAMA – THE REDLINE’」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

「NCT 127」とは？

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ、NCT。グループという枠にとらわれず、さまざまなコンセプトをもとにいくつもの派生ユニットが誕生していくという、K-POPの新たな進化系グループだ。その中核を成し、抜群のパフォーマンス力と表現力でグローバルな人気を誇るユニットがNCT 127なのだ。2016年7月に韓国デビューし今年デビュー10周年を迎えた。

「NCT 127 5TH TOUR 'NEO CITY : SAITAMA - THE REDLINE' 」｜概要

5度目のワールドツアーとなるのが「NCT 127 5TH TOUR 'NEO CITY : SAITAMA - THE REDLINE' 」。埼玉・ベルーナドームで10月24日、25日の2日間行なわれる日本公演だが、初日の模様がWOWOWで独占生中継される。

日程・放送予定

放送予定：10月24日（土）16:59 ～

放送局：WOWOWプライム

※10月24日（土）の生中継はTV放送のみのため、WOWOWオンデマンドでの配信はない。。

「NCT 127 5TH TOUR 'NEO CITY : SAITAMA - THE REDLINE' 」のWOWOW視聴方法

「NCT 127 5TH TOUR 'NEO CITY : SAITAMA - THE REDLINE' 」はWOWOWで放送予定。WOWOWオンデマンドの視聴は不可能なので、注意が必要だ。WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

視聴可能！WOWOWの登録方法

WOWOW公式サイトにアクセス メールアドレスを入力して送信される4桁の認証コードを確認し、パスワードとお客様情報を入力して無料のWEBアカウントを作成 クレジットカードなどの支払い情報を登録

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

放送経由(テレビ)

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用できる。