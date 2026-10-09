2026年クライマックスシリーズは雨天中止ならどうなる？予備日と順延ルール

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2026年プロ野球（NBP）のポストシーズン、クライマックスシリーズが開幕する。短期決戦となるクライマックスシリーズで悪天候により試合が中止になった場合はどのように扱われるのだろうか。

本記事では、クライマックスシリーズでの雨天中止時の扱いや予備日、順延ルールを解説する。

雨天中止の場合はどうなる？

クライマックスシリーズで雨天中止となった場合は、原則として試合日程を順延し、あらかじめ設定された予備日を利用して試合を行う。ただし、予備日を使っても予定された試合をすべて消化できない場合は、残りの試合を打ち切って勝者を決定する。なお、雨天中止が複数発生した場合でも、ダブルヘッダーは実施しない。

クライマックスシリーズのファーストステージでは、10月13日(火)に予備日が設定されている。また、ファイナルステージでは、最大6試合が予定されているセ・リーグでは10月20日(火)と21日(水)、最大7試合が開催されるパ・リーグで10月21日(火)に予備日が設定されている。

なお、過去のクライマックスシリーズでは、雨天や台風などにより試合が中止されたことはあったものの、いずれも予備日を利用して突破に必要な規定勝利数に到達していた。そのため、雨天中止などにより、規定勝利数に達しないまま日程が打ち切られた事例はない。

ファーストステージで雨天中止になった場合は？

ファーストステージは最大3試合で、先に2勝した球団がファイナルステージへ進出する。雨天などで中止となった場合は順延されるが、予備日の10月13日(火)までに全試合を消化できなければ、その時点の勝利数で勝者を決定する。勝利数が同じ場合はレギュラーシーズン2位球団が勝ち上がるため、1試合も開催できなかった場合も2位球団がファイナルステージへ進出する。

なお、ファーストステージは、セ・リーグ、パ・リーグともにドーム球場（それぞれ東京ドームとベルーナドーム）で開催されるため、雨天中止になることはないが、過去には台風の影響で試合が中止された事例もある。

ファイナルステージで雨天中止になった場合は？

ファイナルステージも雨天中止となれば順延され、予備日を使用して試合を行う。2026年はセ・リーグが最大6試合、パ・リーグが最大7試合で、いずれも10月21日（水）が最終予備日となる。全試合を消化できなかった場合は、アドバンテージを含めた勝利数で勝者を決定。勝利数が同じならレギュラーシーズン1位球団が日本シリーズへ進出する。

クライマックスシリーズ2026｜試合日程

■2026年ファーストステージ日程

日程 試合 セ・リーグ パ・リーグ 10月10日（土） 第1戦 読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ 埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ 10月11日（日） 第2戦 読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ 埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ 10月12日（月） 第3戦 読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ 埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ 10月13日（火） 予備日 ― ―

※球場はすべてレギュラーシーズン2位球団（セ・リーグ：読売ジャイアンツ、パ・リーグ：埼玉西武ライオンズ）の本拠地球場

■2026年ファイナルステージ日程

日程 試合 セ・リーグ パ・リーグ 10月14日（水） 第1戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月15日（木） 第2戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月16日（金） 第3戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月17日（土） 第4戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月18日（日） 第5戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月19日（月） 第6戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月20日（火） 第7戦 ― 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月21日（水） 予備日 ― ―

※球場はすべてレギュラーシーズン1位球団（セ・リーグ：阪神タイガース、パ・リーグ：福岡ソフトバンクホークス）の本拠地球場

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