クライマックスシリーズで引き分けたらどうなる？2026年最新版

DAZNがJリーグ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信 年間プランがお得 今すぐ視聴 パ・リーグ主催試合を配信 パ・リーグTV パ・リーグ主催のオープン戦・公式戦をライブ配信！ パ・リーグ6球団のライブ配信が見放題。 パ・リーグTVで視聴 視聴はこちら DAZNがJリーグ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信 年間プランがお得 今すぐ視聴 パ・リーグ主催試合を配信 パ・リーグTV パ・リーグ主催のオープン戦・公式戦をライブ配信！ パ・リーグ6球団のライブ配信が見放題。 パ・リーグTVで視聴 視聴はこちら DAZNがJリーグ26-27全試合配信！ DAZN DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！ シーズン視聴なら年間プランがお得 Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信 年間プランがお得 今すぐ視聴

2026年プロ野球（NBP）のレギュラーシーズンの全日程が終了し、ポストシーズンのクライマックスシリーズが開催される。各ステージで引き分けがあった場合、ステージ突破のための条件はどうなるのだろうか。

本記事では、クライマックスシリーズで引き分けがあった場合のステージ突破条件について解説する。

クライマックスシリーズは引き分けがある？

NPBのクライマックスシリーズでは、レギュラーシーズン同様に9回終了時に同点だった場合は延長戦に入り、延長戦は最大12回まで。12回を終了しても同点だった場合は引き分けとなり、再試合は行われない。メジャーリーグ・ベースボール（MLB）のポストシーズンとは異なり、勝敗が決まるまで延長戦を続ける方式では行われない。

さらにクライマックスシリーズでは、引き分けが発生するとレギュラーシーズン上位球団が有利になる独自の勝ち上がりルールが設けられている。引き分けがあり、両球団の勝利数が同数になった場合、レギュラーシーズン上位球団が次ステージに進出する。

また、クライマックスシリーズのならではの特殊なケースもある。後攻のレギュラーシーズン上位球団が、その試合で引き分け以上ならステージ突破という状況で延長12回を迎え、12回表が同点のまま終了した場合、上位球団の勝ち上がりが確定。その場合、12回裏の攻撃は行わず、その時点で試合終了となる。さらに、後攻の上位球団が12回裏をビハインドで迎えたものの、その攻撃中に同点に追いつき、その時点でステージ突破が確定する場合も、同点になった瞬間にコールドゲームとなる。

引き分けに関するルールのポイントは以下の通り。

項目 ルール 延長 12回まで 12回終了時に同点 引き分け 引き分けの再試合 なし 勝利数が同じ場合 レギュラーシーズン上位球団が勝ち上がり

■ファーストステージ

クライマックスシリーズのファーストステージで引き分けが発生して両チームの勝利数が同じになった場合は、レギュラーシーズン2位球団が勝ち上がる。

そのため、例えば2位球団が第1戦に勝利し、第2戦が引き分けとなった場合は、その時点で2位球団の突破が決定する。第3戦で3位球団が勝っても1勝ずつで並び、2位球団が勝者となる。また、3試合すべてが引き分けとなった場合も、2位球団がファイナルステージへ進出する。

■ファイナルステージ

クライマックスシリーズのファイナルステージで引き分けによって規定の試合数を終えても必要勝利数（1勝アドバンテージの場合4勝、2勝アドバンテージの場合5勝）に達しなかった場合、勝利数が同じなら1位球団が勝ち上がる。

例えば実際の試合が「1位球団＝2勝3敗1分」「ファーストステージ勝者＝3勝2敗1分」なら、1位球団はアドバンテージを加えて3勝。3勝同士で並ぶため、1位球団が日本シリーズへ進出する。

雨天中止で試合を消化できなかった場合は？

悪天候や災害などで試合が中止となり、予備日を使用しても予定された試合をすべて消化できない場合、勝利数が多い球団が勝者となり、勝利数が同じならレギュラーシーズン上位球団が勝ち上がる。

また、中止試合が複数発生してもダブルヘッダーは実施しないことも定められている。

クライマックスシリーズ2026｜試合日程

■2026年ファーストステージ日程

日程 試合 セ・リーグ パ・リーグ 10月10日（土） 第1戦 読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ 埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ 10月11日（日） 第2戦 読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ 埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ 10月12日（月） 第3戦 読売ジャイアンツ vs 横浜DeNAベイスターズ 埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ 10月13日（火） 予備日 ― ―

※球場はすべてレギュラーシーズン2位球団（セ・リーグ：読売ジャイアンツ、パ・リーグ：埼玉西武ライオンズ）の本拠地球場

■2026年ファイナルステージ日程

日程 試合 セ・リーグ パ・リーグ 10月14日（水） 第1戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月15日（木） 第2戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月16日（金） 第3戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月17日（土） 第4戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月18日（日） 第5戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月19日（月） 第6戦 阪神タイガース vs ファーストステージ勝者 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月20日（火） 第7戦 ― 福岡ソフトバンクホークス vs ファーストステージ勝者 10月21日（水） 予備日 ― ―

※球場はすべてレギュラーシーズン1位球団（セ・リーグ：阪神タイガース、パ・リーグ：福岡ソフトバンクホークス）の本拠地球場

クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法

短期決戦に最適！DMM×DAZNホーダイなら最安値で月額視聴可能！ポイントも還元

DMM

DAZNでプロ野球クライマックスシリーズを視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」に別々で加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。通常加入より1,270円お得になる。

さらに、最大1,650ポイントの還元を受けられるほか、月額制のためいつでも解約できる点もメリットだ。

現在DAZNに加入している場合でもDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。クライマックスシリーズをお得に視聴したい場合は、公式サイトから詳細を確認してみよう。

▶クライマックスシリーズ全試合を見るならDMM×DAZNホーダイが最安値！DAZN加入中でも切り替えOK

パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題！

パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団の本拠地で開催される公式戦をライブ配信する。

交流戦や2軍公式戦なども視聴できるため、パ・リーグの試合を幅広く楽しみたい人におすすめのサービスだ。

この機会に、お得な『パ・リーグTV』に登録してみよう。

プロ野球クライマックスシリーズ2026の関連情報



