NBAプレーオフ2026は無料視聴可能？Amazonプライムやリーグパスの無料体験・視聴方法まとめ

NBAプレーオフ2026は、世界最高峰のバスケットボールリーグにおける頂点決定戦として、毎年大きな注目を集める一大イベントだ。

本記事では、NBAプレーオフ2026の無料視聴について紹介する。

NBAプレーオフ2026は無料視聴できる？

NBAプレーオフ2026は、基本的には有料配信が中心となるコンテンツだが、条件次第では無料または実質無料で視聴できる手段も存在する。各サービスの無料体験やキャンペーンを活用することで、コストを抑えながら注目試合を楽しむことが可能だ。

最も手軽な方法は、動画配信サービスの無料トライアルを利用すること。Amazon Prime Videoでは30日間の無料体験が提供されており、この期間内であればプレーイン全試合やNBAファイナルを含む主要カードを追加料金なしで視聴できる。

さらに、NBA League PassをAmazon経由で登録すれば、7日間の無料体験を利用可能。プレーオフ全試合をライブおよび見逃しで視聴できるため、短期間で集中的に観戦したい場合に適している。ただし無料期間が限られているため、試合日程に合わせた登録タイミングが重要となる。

また、特定の通信プランを利用している場合は、追加料金なしで視聴できるケースもある。NTTドコモの対象プラン契約者であれば「NBA docomo」を通じてプレーインやプレーオフの一部試合を日本語実況付きで楽しめるが、NBAファイナルは対象外となる点には注意が必要だ。

そのほか、現地イベントを活用した観戦方法も存在する。東京で開催される「NBA House Japan 2026」では入場無料でパブリックビューイングが実施される予定となっており、一部試合を無料で観戦できる機会が用意されている。

このように、NBAプレーオフ2026は完全無料での視聴は限定的ながら、無料体験や特典を組み合わせることで、実質的に費用をかけずに楽しむことも可能となっている。

サービス 無料視聴方法 配信範囲 視聴ページ Amazon Prime Video 30日間無料体験 プレーイン全試合／一部プレーオフ／西決勝／NBAファイナル 視聴はこちら NBA League Pass 7日間無料体験 プレーイン〜NBAファイナル全試合 視聴はこちら NBA docomo 対象プランで実質無料 プレーイン・プレーオフ一部(ファイナル除く) - イベント観戦 入場無料 一部試合のパブリックビューイング NBA House Japan 2026

NBAプレーオフ2026のスケジュールはいつからいつまで？

NBAのポストシーズンは、レギュラーシーズン終了と同時にスタートし、短期間で一気に頂点決定へと進む。2026年シーズンも例年通り、プレーインから本戦トーナメント、そしてNBAファイナルへと段階的に進行する構成となっている。

まず、最後の出場枠を争うプレーイン・トーナメントが4月中旬に開催され、その直後から本戦のプレーオフが開幕。東西各カンファレンスの強豪16チームが、7戦4勝制で激突する長期シリーズに突入する。

その後、各カンファレンスを勝ち上がったチーム同士がNBAファイナルで対戦。6月上旬に開幕し、最大第7戦までもつれた場合は6月下旬までシーズンが続く見通しだ。年間王者を決める最終局面として、世界中のファンの視線が集まる。

項目 日程(日本時間) プレーイン開催期間 2026年4月15日(水)〜4月18日(土) 本戦トーナメント開始 2026年4月19日(日) ファイナル開幕 2026年6月5日(金) 最終戦(最大) 2026年6月21日(日)

NBAプレーオフ2026のテレビ放送・ネット配信は？

NBA2025-26シーズンのポストシーズンは、日本時間2026年4月中旬にスタートし、NBAファイナルまで約2カ月にわたる長期決戦が展開される。国内では複数の配信サービスを通じて視聴できるが、それぞれカバー範囲が異なるため、目的に応じた選択が求められる。

視聴手段としては、「Amazon Prime Video」「NBA League Pass」「NBA docomo」「WOWOW」などが主流。なかでもAmazon Prime Videoは、プレーインからNBAファイナルまで主要カードを幅広く配信しており、効率よく注目試合を追いたい場合に適している。

すべての試合を網羅したい場合は、NBA公式サービスであるNBA League Passが唯一のフルカバー手段となる。ライブ配信に加えて見逃し視聴にも対応しており、全試合を追いたいファンに向いている。

日本語実況を重視する場合はNBA docomoも選択肢となるが、NBAファイナルが含まれていない点には注意が必要だ。また、WOWOWではプレーオフの一部試合を視聴できるが、こちらも配信範囲は限定的となる。

なお、従来のNBA Rakutenはすでにサービスを終了しており、2026シーズンでは利用できない。

サービス 配信範囲 料金(税込) 視聴ページ Amazon Prime Video プレーイン全試合／一部プレーオフ／西カンファレンス決勝／NBAファイナル 月額600円／年額5,900円 視聴はこちら NBA League Pass プレーイン〜NBAファイナル全試合 月額3,190円〜 視聴はこちら NBA docomo プレーイン・プレーオフ一部(ファイナル除く) 月額2,728円(条件により割引あり) 公式サイト WOWOW プレーオフ一部試合 月額2,530円 視聴はこちら

※配信内容・料金は変更となる可能性があります。最新情報は各公式サイトをご確認ください。

NBAプレーオフ2026のおすすめ視聴方法

NBA League Pass

NBAプレーオフ2026はAmazonプライムビデオチャンネル『NBA League Pass』で全試合が視聴可能。『NBA League Pass』には7日間の無料体験期間が設けられており、NBAプレーオフ2026を楽しむことができる。

プランは月額2,890円(税込)の「Team Pass –Choose a team」、月額3,190円(税込)の「League Pass」、月額4,190円(税込)の「League Pass Premium」の3種類があるが、いずれにしても7日間の無料体験期間が適用可能。唯一全試合を視聴するk十ができ、より快適なサービスが充実している「League Pass Premium」がおすすめだ。

なお、無料体験終了後は月額2,890円／3,190円／4,190円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

Amazonプライムビデオで視聴するための登録手順

2025-26シーズンからNBAの注目試合がPrime Videoで配信されるにあたり、視聴を開始するには事前の登録が必要となる。以下に、Amazonプライム会員登録からNBAの試合を楽しむまでの基本ステップを紹介する。

Amazonアカウントを作成

まずはAmazonの公式サイトにアクセスし、無料アカウントを作成する。すでにアカウントを持っている場合はログインでOK。 Amazonプライムに加入

プライムビデオを利用するにはAmazonプライム会員(月額600円(税込み)、または年額5,900円(税込み))への登録が必要。30日間の無料体験も用意されているため、初めての利用者はこの期間を活用できる。 プライムビデオにアクセス

登録後、Prime Videoにアクセス。アプリやスマートテレビからもログイン可能で、視聴環境はスマホ、PC、Fire TVなど幅広い。 必要に応じてNBA League Passを契約

一部の注目試合はPrime会員のみで視聴可能だが、すべてのNBA試合を観たい場合は「NBA League Pass」の別途サブスクリプション契約が必要。

ドコモのNBAプレーオフ視聴方法は？無料視聴はある？

NBAが視聴できるドコモのプランは、3つの価格に分かれている。「ドコモMAX」「ドコモポイ活MAX」の契約者であればNBAが追加料金なしで視聴可能。「ahamo」契約者の場合でも、月額1,078円と割安で利用することができる。

NBA docomoでは、プレーインおよびプレーオフの一部の試合を日本語実況・解説付きでライブ配信。

各NBA視聴料金と通信プラン料金、契約条件は以下の通り。

回線プラン NBA料金 回線料金 備考 ドコモMAX 無料 ギガ無制限 実質月額5,148円～7,680円

※各種割引で変動 ・DAZNも追加料金なく見放題

・Amazonプライムが最大6カ月追加料金なし

・ギガの使用料に応じて月額料金が変動 ドコモポイ活MAX 無料 ギガ無制限 実質月額2,948円～11,948円

※各種割引で変動 ・DAZN(Bリーグ配信あり)も追加料金なく見放題

・Amazonプライムが最大6カ月追加料金なし

・日常のお買い物でdポイントが毎月最大5,000pt貯まる ahamo 月額1,078円 30GB 月額2,970円

110GB 月額4,950円 ・シンプルなプラン

・基本プラン30GB。1GBごとの使用量追加オプションあり その他(ドコモ以外含む) 月額2,728円 - ・既存契約回線のままでNBAの視聴が可能。

・柔軟な選択が可能

※すべて税込。

※各種料金は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。

WOWOWでNBAプレーオフ2026を中継！

WOWOWででは、以下の試合をライブ配信。

プレーオフ1回戦：最大14試合

カンファレンス・セミファイナル：最大7試合

カンファレンス・ファイナル：最大7試合

WOWOWのおすすめ視聴方法は？

『WOWOW』はBS放送でも視聴できるが、スマホやタブレット、PCで手軽に視聴できる『WOWOWオンデマンド』の利用がおすすめだ。

WOWOWオンデマンドに登録するには？

WOWOWオンデマンドの月額料金は2,530円(税込)となる。また、WOWOWに加入している人は、追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

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