Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Spurs KnicksGetty Images
NBA LeaguePassでNBAプレーオフ全試合視聴可能！まずは7日間無料体験
Yuta Tokuma

NBAファイナル2026はいつ？日程・対戦カード・放送予定

【2025-26シーズン】北米男子バスケットボールリーグ、NBAファイナル2026はいつ開催？試合日程スケジュール・対戦カード・日本時間・放送/配信予定・視聴方法まとめ。

ahamo契約者はお得
sim ahamo

ドコモサービス(ahamo)

NBA docomoでプレーイン・プレーオフ一部ライブ配信

ahamo契約者はNBA視聴がお得

月額(税込)が通常2,728円→ahamo契約者1,078円に！

ahamo契約者は税込1,078円
NBAプレーオフ2026WOWOWで中継！
wowow ondemand

WOWOW

プレーオフ1回戦の最大14試合、カンファレンス・セミファイナル＆ファイナルの最大7試合をWOWOWで放送・配信！

手軽に視聴できるWOWOWオンデマンドがおすすめ

2,530円(税込)
NBAプレーオフ2026を全試合視聴可能！
Amazon　NBA

League Pass

NBA全試合の視聴ならアマプラのリーグパスに加入！

月額3190円～選べるプラン

7日間無料体験で今すぐ視聴

7日間無料体験あり
今すぐ視聴可能
amazon prime logo

Amazon Prime Video

プレーイン全試合/一部プレーオフ/西決勝/NBAファイナルはAmazonプライムで配信！

月額600円(税込)ですぐに視聴可能

初回30日間無料体験あり

まずは30日間0円体験
ahamo契約者はお得
sim ahamo

ドコモサービス(ahamo)

NBA docomoでプレーイン・プレーオフ一部ライブ配信

ahamo契約者はNBA視聴がお得

月額(税込)が通常2,728円→ahamo契約者1,078円に！

ahamo契約者は税込1,078円
NBAプレーオフ2026WOWOWで中継！
wowow ondemand

WOWOW

プレーオフ1回戦の最大14試合、カンファレンス・セミファイナル＆ファイナルの最大7試合をWOWOWで放送・配信！

手軽に視聴できるWOWOWオンデマンドがおすすめ

2,530円(税込)
NBAプレーオフ2026を全試合視聴可能！
Amazon　NBA

League Pass

NBA全試合の視聴ならアマプラのリーグパスに加入！

月額3190円～選べるプラン

7日間無料体験で今すぐ視聴

7日間無料体験あり

北米プロバスケットボールリーグ『NBA』の年間王者決定戦『NBAファイナル』が開催される。

NBAプレーオフはNBA LeaguePass(Amazon)で全試合視聴可能！7日間無料体験あり7日間無料体験

本記事では、NBAプレーオフ2026の日程、対戦カード、放送予定、試合の視聴方法を紹介している。

NBAファイナル2026の試合日程・放送予定

NBAファイナルは、第1戦が日本時間6月4日に開催。第7戦まで行われ、4戦先勝制となっている。「Amazon Prime Video」「NBA League Pass」で視聴可能だ。

試合日時(日本時間)対戦カード放送・配信
第1戦6/4(木)9:30スパーズ vs ニックス
第2戦6/6(土)9:30スパーズ vs ニックス
第3戦6/9(火)9:30ニックス vs スパーズ
第4戦6/11(木)9:30ニックス vs スパーズ
第5戦6/14(日)9:30スパーズ vs ニックス
第6戦6/17(水)9:30ニックス vs スパーズ
第7戦6/20(土)9:00スパーズ vs ニックス

NBAプレーオフはNBA LeaguePass(Amazon)で全試合視聴可能！7日間無料体験あり7日間無料体験

NBAファイナル2026の出場チーム・対戦カード

NBAファイナルでは、そのシーズンの西＆東地区のカンファレンス勝者が対戦し、年間王者を決定する。

西地区からはサンアントニオ・スパーズがNBAファイナルへの出場権を獲得。東地区からはニューヨーク・ニックスがファイナルに出場する。

  • サンアントニオ・スパーズ［NBA西地区カンファレンス勝者］
  • ニューヨーク・ニックス［NBA東地区カンファレンス勝者］

NBAプレーオフはNBA LeaguePass(Amazon)で全試合視聴可能！7日間無料体験あり7日間無料体験

NBAファイナル2026のテレビ放送・ネット配信

  • Amazon Prime Video
    • 配信範囲：プレーイン全試合／一部プレーオフ／西カンファレンス決勝／NBAファイナル
    • 料金(税込)：月額600円／年額5,900円
    • 視聴ページ：視聴はこちら
  • NBA League Pass
    • 配信範囲：プレーイン〜NBAファイナル全試合
    • 料金(税込)：月額3,190円〜
    • 視聴ページ：視聴はこちら

※配信内容・料金は変更となる可能性があります。最新情報は各公式サイトをご確認ください。

NBAプレーオフはNBA LeaguePass(Amazon)で全試合視聴可能！7日間無料体験あり7日間無料体験

NBAファイナル2026の視聴方法

NBA League Pass

NBAプレーオフ2026はAmazonプライムビデオチャンネル『NBA League Pass』で全試合が視聴可能。『NBA League Pass』には7日間の無料体験期間が設けられており、NBAプレーオフ2026を楽しむことができる。

プランは月額2,890円(税込)の「Team Pass –Choose a team」、月額3,190円(税込)の「League Pass」、月額4,190円(税込)の「League Pass Premium」の3種類があるが、いずれにしても7日間の無料体験期間が適用可能。唯一全試合を視聴するk十ができ、より快適なサービスが充実している「League Pass Premium」がおすすめだ。

  1. AmazonのNBA League Passページで「詳細を見る」を選択
  2. 希望するプランを選択し、お支払い情報などを入力
  3. 登録完了後、すぐに視聴開始

なお、無料体験終了後は月額2,890円／3,190円／4,190円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

NBAプレーオフはNBA LeaguePass(Amazon)で全試合視聴可能！7日間無料体験あり7日間無料体験

Amazonプライムビデオで視聴するための登録手順

2025-26シーズンからNBAの注目試合がPrime Videoで配信されるにあたり、視聴を開始するには事前の登録が必要となる。以下に、Amazonプライム会員登録からNBAの試合を楽しむまでの基本ステップを紹介する。

  1. Amazonアカウントを作成
    まずはAmazonの公式サイトにアクセスし、無料アカウントを作成する。すでにアカウントを持っている場合はログインでOK。

  2. Amazonプライムに加入
    プライムビデオを利用するにはAmazonプライム会員(月額600円(税込み)、または年額5,900円(税込み))への登録が必要。30日間の無料体験も用意されているため、初めての利用者はこの期間を活用できる。

  3. プライムビデオにアクセス
    登録後、Prime Videoにアクセス。アプリやスマートテレビからもログイン可能で、視聴環境はスマホ、PC、Fire TVなど幅広い。

  4. 必要に応じてNBA League Passを契約
    一部の注目試合はPrime会員のみで視聴可能だが、すべてのNBA試合を観たい場合は「NBA League Pass」の別途サブスクリプション契約が必要。

Amazonプライムで「NBAプレーオフ2026」を配信！まずは30日間無料体験

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。