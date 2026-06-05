NBAファイナル2026はいつ？日程・対戦カード・放送予定

北米プロバスケットボールリーグ『NBA』の年間王者決定戦『NBAファイナル』が開催される。

本記事では、NBAプレーオフ2026の日程、対戦カード、放送予定、試合の視聴方法を紹介している。

NBAファイナル2026の試合日程・放送予定

NBAファイナルは、第1戦が日本時間6月4日に開催。第7戦まで行われ、4戦先勝制となっている。「Amazon Prime Video」「NBA League Pass」で視聴可能だ。

NBAファイナル2026の出場チーム・対戦カード

NBAファイナルでは、そのシーズンの西＆東地区のカンファレンス勝者が対戦し、年間王者を決定する。

西地区からはサンアントニオ・スパーズがNBAファイナルへの出場権を獲得。東地区からはニューヨーク・ニックスがファイナルに出場する。

サンアントニオ・スパーズ［NBA西地区カンファレンス勝者］

ニューヨーク・ニックス［NBA東地区カンファレンス勝者］

NBAファイナル2026のテレビ放送・ネット配信

Amazon Prime Video 配信範囲：プレーイン全試合／一部プレーオフ／西カンファレンス決勝／NBAファイナル 料金(税込)：月額600円／年額5,900円 視聴ページ：視聴はこちら

NBA League Pass 配信範囲：プレーイン〜NBAファイナル全試合 料金(税込)：月額3,190円〜 視聴ページ：視聴はこちら



※配信内容・料金は変更となる可能性があります。最新情報は各公式サイトをご確認ください。

NBAファイナル2026の視聴方法

NBA League Pass

NBAプレーオフ2026はAmazonプライムビデオチャンネル『NBA League Pass』で全試合が視聴可能。『NBA League Pass』には7日間の無料体験期間が設けられており、NBAプレーオフ2026を楽しむことができる。

プランは月額2,890円(税込)の「Team Pass –Choose a team」、月額3,190円(税込)の「League Pass」、月額4,190円(税込)の「League Pass Premium」の3種類があるが、いずれにしても7日間の無料体験期間が適用可能。唯一全試合を視聴するk十ができ、より快適なサービスが充実している「League Pass Premium」がおすすめだ。

なお、無料体験終了後は月額2,890円／3,190円／4,190円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

Amazonプライムビデオで視聴するための登録手順

2025-26シーズンからNBAの注目試合がPrime Videoで配信されるにあたり、視聴を開始するには事前の登録が必要となる。以下に、Amazonプライム会員登録からNBAの試合を楽しむまでの基本ステップを紹介する。

Amazonアカウントを作成

まずはAmazonの公式サイトにアクセスし、無料アカウントを作成する。すでにアカウントを持っている場合はログインでOK。 Amazonプライムに加入

プライムビデオを利用するにはAmazonプライム会員(月額600円(税込み)、または年額5,900円(税込み))への登録が必要。30日間の無料体験も用意されているため、初めての利用者はこの期間を活用できる。 プライムビデオにアクセス

登録後、Prime Videoにアクセス。アプリやスマートテレビからもログイン可能で、視聴環境はスマホ、PC、Fire TVなど幅広い。 必要に応じてNBA League Passを契約

一部の注目試合はPrime会員のみで視聴可能だが、すべてのNBA試合を観たい場合は「NBA League Pass」の別途サブスクリプション契約が必要。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。