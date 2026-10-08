NBAスターのシェイ・ギルジャス・アレクサンダーがアトレティコ・マドリーの株主グループに加わったと、クラブと同選手が声明で発表した。

ギルジャス・アレクサンダーは直近2シーズン、アメリカのバスケットボールリーグNBAのMVPに選出されている。 ポイントガードの同選手は、このほか4度のNBAオールスター選出を誇り、昨年はオクラホマシティ・サンダーで優勝も果たした。

現在28歳のギルジャス・アレクサンダーはトロントで育ち、ケンタッキー大学で1シーズンを過ごした後、NBAドラフトを経てロサンゼルス・クリッパーズに加入。その翌年（2019年）にOKCへ移籍した。

2026年3月には、NBA史上最長級の記録の1つを更新した。ギルジャス・アレクサンダーは127試合連続で20得点以上を記録。これにより、126試合連続で達成していたレジェンド、ウィルト・チェンバレンの記録を塗り替えた。

さらに、4シーズン連続で1試合平均30得点以上、かつシュート成功率50パーセント以上を記録し、チェンバレンとマイケル・ジョーダンの記録にも並んだ。

「アトレティコ・マドリーの株主グループに正式に加わることができ、とてもうれしく思う」と、カナダ人の同選手は記している。「このクラブはヨーロッパサッカーの頂点で長い歴史を持っており、その未来の一部となる機会を得られたことに感謝している」

一方、アトレティコはラ・リーガ再開に向けて準備を進めている。 ロス・コルチョネロスは土曜日、デポルティボ・アラベスの敵地に乗り込む。ディエゴ・シメオネ監督率いるチームは、7試合で勝ち点16とシーズンの滑り出しはかなり良好。無敗の首位FCバルセロナとは5ポイント差となっている。



