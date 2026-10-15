これを明らかにしたのは、Front Office Sportsの番組「Tuned In」に出演したパブロ・トーレだ。トーレによると、「キング」のヘリコプター移動は、NBAのチームオーナーから問い合わせが寄せられるほど有名になっているという。背景には、現在ニューヨークに滞在するレブロンが、このオフシーズンに加入した76ersの本拠地フィラデルフィアへ、定期的にヘリコプターで移動していることがある。

Front Office Sportsによると、41歳のレブロンはニューヨークとフィラデルフィアの間を、ある週には12回往復したという。費用はTMZによれば6000～9000ドル。ジェームズの広報担当者によると、移動費用は約3年前に結んだ契約の一環としてファナティクス社が負担している。この契約により、レブロンはファナティクスのプライベート機や企業用ジェット機、ヘリコプターを利用できるという。

ファナティクスは、レブロンの公式トレーディングカードやサイン入りコレクターズアイテムを製造・販売する独占権を保有している。さらにレブロンは、同社傘下のファッションブランドMitchell & Newssに共同投資家として参画した。実際、毎日の移動にはファナティクスのロゴが入ったヘリコプターを使用しているとされる。

パブロ・トーレはなぜレブロン・ジェームズの移動を調査したいのか？

これが純粋にファナティクス社によるスポンサー契約であれば、レブロンに問題はない。一方、レブロンの2年間の年俸が800万ドル弱である76ersも費用を負担しているなら、話は別だ。トーレはまさにその点を調査・取材したいという。

トーレは「オーナーたちから情報が寄せられ、この話を送ってきて『これは何だ？』と尋ねられています」と語り、こう続けた。「この件について、私たちは強い関心を持っているとはっきり伝えています。当然、興味深い記事になる可能性と、リーグにとって関心事となる可能性の両面から、あらゆる角度を調べています」

トーレは以前、ロサンゼルス・クリッパーズがスーパースターのカワイ・レナードを巡ってサラリーキャップを回避した疑惑を取材し、大きなスキャンダルの発端となった。これを受けてNBAは調査を開始し、9月には厳しい処分を科した。

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アスピレーションを巡るスキャンダルで、クリッパーズとカワイ・レナードにどのような処分が科されたのか？

クリッパーズは2029年、2030年、2031年、2032年、2033年のドラフト1巡目指名権を手放さなければならなくなり、トーレは「NBA史上最も厳しい処分」とまで表現した。さらに球団には3000万ドルの罰金が科された。オーナーのスティーブ・バルマーは1年間、クリッパーズの球団社長ローレンス・フランクは6カ月間の職務停止処分を受けた。

カワイもNBAに70万ドルを返還しなければならなかった。元アドバイザーの「アンクル・デニス」は5年間、選手、スタッフ、従業員の代理としてNBAのチームと連絡を取ったり、取引したりすることを禁じられた。

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