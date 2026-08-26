Sactown Sportsの報道によると、サクラメント・キングスのゼネラルマネジャー、スコット・ペリーがフロリダを訪れ、シモンズのワークアウトを視察しているという。報道では、GMが3度のオールスター選出経験を持つシモンズが、ルーキーのダリアス・アカフJr.をポイントガードのポジションで支える有力な選択肢になり得るかを見極めようとしているとされている。

アカフJr.は今後、サクラメント再建の顔となることが期待されている。昨季を22勝60敗で終えたキングスは、今年のドラフトで19歳の同選手を7位指名した。

シモンズがこれまで最後にNBAの試合に出場したのは、2025年4月のロサンゼルス・クリッパーズでの一戦だった。前季は、彼のトレーナーの1人の説明によれば、再びコンディションを整え、NBAキャリアを通じて度重なった負傷から完全に回復するため、シーズンを全休していた。ただ、NBAインサイダーのジェイク・フィッシャーによると、現時点でシモンズに保証契約を提示する用意のあるチームはないという。それでも、NBA復帰の可能性が消えたわけではない。デンバー・ナゲッツも、ロニー・ウォーカーIVに対してはトレーニングキャンプ向けの非保証契約しか提示していない。

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ベン・シモンズ、NBAで激しい転落を経験 オールスターからジャーニーマンへ

30歳のシモンズは、ここ数年でほとんど前例のないほどの転落を経験してきた。フィラデルフィア・76ersで過ごした6年間は大部分で成功を収め、ルーキー・オブ・ザ・イヤー、3度のオールスター、2度のオールディフェンシブチーム、そして1度のオールNBAサードチームに選ばれたが、その後はゆっくりと、しかし確実に輝きを失っていった。

ブルックリン・ネッツではたびたび負傷に悩まされ、早期引退の可能性まで取り沙汰された。2025年2月にはバイアウト後にフリーエージェントとなり、その後クリッパーズに加入。だが、わずか数カ月後にロサンゼルスを去った後は、「サバティカル」の間にプロの釣り人として少なくとも明るい話題を提供した。5月には自身のチームとともに、Sport Fishing ChampionshipのWalker’s Cay Open Cupを制している。

8月中旬にはNBAインサイダーのマーク・スピアーズがすでに、複数のチームが2016年ドラフト全体1位指名のシモンズをベテラン最低保証額で獲得することに関心を示していると報じていた。スピアーズはその際、具体的にウェスタン・カンファレンスの1チームを挙げており、それがキングスに当てはまる可能性がある。

シモンズ自身も数週間前、謎めいたインスタグラム投稿をシェアすることで、プロバスケットボールの舞台へのカムバックを目指していることをすでに示唆していた。「この物語は変えない。高みも、どん底も、痛みも、時間も、学びも。すべてを受け入れる。どの章も、ほかのどんな道でも築けなかったものを自分の中に築いてくれた。この歩んできた道に感謝している。今いる場所を誇りに思う。これから来るすべてに準備はできている」と、トレーニング中に歓喜のポーズを見せる自身の写真に添えて記していた。