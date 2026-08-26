Sactown Sportの報道によると、サクラメント・キングスのゼネラルマネジャー、スコット・ペリーがフロリダを訪れ、シモンズのワークアウトを視察しているという。これを受け、GMは3度のオールスター選出を誇るシモンズが、ポイントガードのポジションでルーキーのダリアス・アカフJr.を支える現実的な選択肢となり得るかを見極めたい考えだとされている。

アカフJr.は今後、サクラメントにおける再出発の顔となることが期待されている。キングスは22勝60敗で終えた昨季を受け、今年のドラフトで19歳の同選手を全体7位で指名していた。

シモンズがこれまで最後にNBAでプレーしたのは、2025年4月のロサンゼルス・クリッパーズでの試合だった。前シーズンは、彼のトレーナーの1人によると、コンディションを取り戻し、NBAキャリアで重ねてきた多くの負傷から完全に回復するために全休したという。ただ、NBAインサイダーのジェイク・フィッシャーによれば、現時点でシモンズに保証付き契約を提示する用意のあるチームはないとみられている。それでもNBA復帰の可能性が消えたわけではない。実際、デンバー・ナゲッツもロニー・ウォーカー4世に対しては、トレーニングキャンプ向けの非保証契約しか提示していない。

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ベン・シモンズ、NBAで激しい転落を経験 オールスターからジャーニーマンへ

30歳のシモンズは、ここ数年でほとんど前例のない転落を経験してきた。フィラデルフィア・76ersでの6年間はおおむね成功を収め、ルーキー・オブ・ザ・イヤー、3度のオールスター、2度のオールディフェンシブチーム、そして1度のオールNBAサードチーム選出を果たしたが、その輝きはゆっくりと、しかし着実に失われていった。

ブルックリン・ネッツでは度重なる負傷に苦しみ、早期引退の可能性まで取り沙汰された。2025年2月にバイアウトでフリーエージェントとなり、その後クリッパーズに加入。しかし、そのわずか数カ月後にLAでの時間を終えると、“サバティカル”の期間中はプロの釣り人として少なくとも明るい話題を提供した。5月にはチームの一員として、Sport Fishing ChampionshipのWalker’s Cay Open Cupを制している。

8月中旬にはNBAインサイダーのマーク・スピアーズがすでに、いくつかのチームが2016年ドラフト全体1位指名のシモンズをベテラン最低保証額で獲得したい意向を示していると伝えていた。スピアーズはその際、ウェスタン・カンファレンスのある1チームに言及しており、それはキングスに当てはまる可能性がある。

シモンズ自身も数週間前、謎めいたインスタグラムの投稿をシェアすることで、プロバスケットボールの舞台へのカムバックを目指していることをほのめかしていた。「この物語を変えたいとは思わない。高みも、どん底も、痛みも、時間も、教訓も。すべてを受け入れている。どの章も、自分の中に、ほかのどんな道でも築けなかったものを築いてくれた。自分が歩んできた道に感謝している。今の自分の立ち位置を誇りに思う。これから来るすべてに準備はできている」と、トレーニング中に歓喜のポーズを見せる自身の写真に添えて書いていた。