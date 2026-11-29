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4連敗を喫し、直近10試合で8敗。2025年にはNBAで最高のチームだったオクラホマシティ・サンダーが深刻な不振に陥っている。ミルウォーキー・バックスにまさかの敗戦を喫し、シェイ・ギルジャス＝アレクサンダーが危機感を示した。

「正直に言えば、僕たちはバスケットボールチームとして、ここ数年ほど強くない。それをはっきり認めなければならない」と、2度のMVP受賞歴を持つ現MVPは、 イースタン・カンファレンス最下位のチームに111対119で敗れた後に語った。

サンダーは、こちらも主力を欠くミルウォーキーを相手に、ハーフタイム時点の64対58というリードを守れなかった。それまでわずか2勝だったバックスに第3クォーターで圧倒され、同クォーターを18対34で落とした。バックスはそのリードを最後まで守り切った。

マーク・デイグノートHCは試合後、「試合を締めくくるのに苦労しているのは明らかだ。接戦が何試合かあったが、この期間はその大半に勝てなかった。私たちにとって厳しい時期だ」と話した。

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一方、「SGA」はサンダーに負傷者が多いことを言い訳にしようとはしなかった。「それでも結果を出すのが僕たちの仕事だ。このメンバーで、以前のチームと同じくらい効果的に戦う方法を見つけるのが僕たちの仕事だ」と強調した。

ハーテンシュタイン、オフェンスで苦しい一夜

長期離脱中のチェット・ホルムグレン、ジェイレン・ウィリアムズ、ケイソン・ウォーレスら主力選手に加え、土曜日のバックス戦ではアデイ・マラ、ジェイリン・ウィリアムズ、ニコラ・トピッチも欠場した。ギルジャス＝アレクサンダーはいつも通り31得点（FG27本中13本成功、3ポイント7本中4本成功、8アシスト）を挙げたが、得点面で十分に支えたのはエイジェイ・ミッチェル（24得点、FG14本中9本成功）とアレックス・カルーソ（13得点、FG8本中5本成功）だけだった。

特にアイザイア・ハーテンシュタインはオフェンスで苦しい一夜を過ごした。ドイツ出身のセンターは12リバウンドを記録したものの、フィールドゴールは7本中1本しか決められず、プラスマイナスもチーム内でSGAのマイナス24に次いで悪いマイナス18だった。

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バックスでは、タイラー・ヒーロー、カイル・クーズマ、ハイメ・ハケス・ジュニア、カスパラス・ヤクチョニスが不在の中、控えセンターのケルエル・ウェアが30得点、13リバウンドとキャリア最高の試合を見せた。先発センターのマイルズ・ターナーがミッチェルと衝突した際に膝を負傷し、重傷の可能性もあるため、ウェアは今後数週間、バックスにとってさらに重要な存在になるかもしれない。

サンダー相手に価値ある勝利を挙げたバックスは次戦、ビクター・ウェンバンヤマを擁する昨季ファイナリスト、サンアントニオと対戦する。SGAとサンダーはブルックリン・ネッツとの2連戦に臨む。本来なら、勝利を取り戻すにはありがたい相手だ。しかし、ミルウォーキー・バックスについても同じことが言えた。

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NBA：昨夜の試合結果