4連敗を喫し、直近10試合で8敗。2025年にはNBAで最高のチームだったオクラホマシティ・サンダーが深刻な不振に陥っている。ミルウォーキー・バックスにまさかの敗戦を喫し、シェイ・ギルジャス＝アレクサンダーが危機感を示した。
「正直に言えば、僕たちはバスケットボールチームとして、ここ数年ほど強くない。それをはっきり認めなければならない」と、2度のMVP受賞歴を持つ現MVPは、イースタン・カンファレンス最下位のチームに111対119で敗れた後に語った。
サンダーは、こちらも主力を欠くミルウォーキーを相手に、ハーフタイム時点の64対58というリードを守れなかった。それまでわずか2勝だったバックスに第3クォーターで圧倒され、同クォーターを18対34で落とした。バックスはそのリードを最後まで守り切った。
マーク・デイグノートHCは試合後、「試合を締めくくるのに苦労しているのは明らかだ。接戦が何試合かあったが、この期間はその大半に勝てなかった。私たちにとって厳しい時期だ」と話した。
一方、「SGA」はサンダーに負傷者が多いことを言い訳にしようとはしなかった。「それでも結果を出すのが僕たちの仕事だ。このメンバーで、以前のチームと同じくらい効果的に戦う方法を見つけるのが僕たちの仕事だ」と強調した。
ハーテンシュタイン、オフェンスで苦しい一夜
長期離脱中のチェット・ホルムグレン、ジェイレン・ウィリアムズ、ケイソン・ウォーレスら主力選手に加え、土曜日のバックス戦ではアデイ・マラ、ジェイリン・ウィリアムズ、ニコラ・トピッチも欠場した。ギルジャス＝アレクサンダーはいつも通り31得点（FG27本中13本成功、3ポイント7本中4本成功、8アシスト）を挙げたが、得点面で十分に支えたのはエイジェイ・ミッチェル（24得点、FG14本中9本成功）とアレックス・カルーソ（13得点、FG8本中5本成功）だけだった。
特にアイザイア・ハーテンシュタインはオフェンスで苦しい一夜を過ごした。ドイツ出身のセンターは12リバウンドを記録したものの、フィールドゴールは7本中1本しか決められず、プラスマイナスもチーム内でSGAのマイナス24に次いで悪いマイナス18だった。
バックスでは、タイラー・ヒーロー、カイル・クーズマ、ハイメ・ハケス・ジュニア、カスパラス・ヤクチョニスが不在の中、控えセンターのケルエル・ウェアが30得点、13リバウンドとキャリア最高の試合を見せた。先発センターのマイルズ・ターナーがミッチェルと衝突した際に膝を負傷し、重傷の可能性もあるため、ウェアは今後数週間、バックスにとってさらに重要な存在になるかもしれない。
サンダー相手に価値ある勝利を挙げたバックスは次戦、ビクター・ウェンバンヤマを擁する昨季ファイナリスト、サンアントニオと対戦する。SGAとサンダーはブルックリン・ネッツとの2連戦に臨む。本来なら、勝利を取り戻すにはありがたい相手だ。しかし、ミルウォーキー・バックスについても同じことが言えた。
NBA：昨夜の試合結果
ホーム
アウェー
結果
ワシントン・ウィザーズ
オーランド・マジック
91対116
シャーロット・ホーネッツ
ブルックリン・ネッツ
116対118
ミルウォーキー・バックス
オクラホマシティ・サンダー
119対111
シカゴ・ブルズ
インディアナ・ペイサーズ
108対107
ヒューストン・ロケッツ
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
131対93