ラグビーネーションズ選手権2026 日本の試合日程・開始時間・中継予定は？

2026年に新設されたラグビーのネーションズチャンピオンシップ。ラグビー・ワールドカップ優勝国をはじめ、世界の強豪12カ国が頂点を目指してしのぎを削りあう同大会には、ラグビー日本代表（ブレイブ・ブロッサム）も参戦している。

本記事では、日本代表のネーションズチャンピオンシップの試合日程や放送・配信予定を紹介する。

ネーションズ選手権2026｜日本代表の試合日程・試合情報

第1回目となるラグビーのネーションズチャンピオンシップ。南半球から出場する6カ国のうちの1カ国として日本代表も今大会に参戦している。南半球シリーズは7月に開催されており、日本代表はイタリアに勝利したものの、その後アイルランド、フランスに敗れてここまで1勝2敗で南半球5位。今月に開催される北半球シリーズでは、ウェールズ、イングランド、スコットランドとの対戦を予定している。北半球シリーズ終了後には、最終順位を決定するファイナルズが開催される。

■日本代表のネーションズ選手権の試合日程・結果

試合日時 ラウンド 対戦カード・結果 試合会場 7月4日(土) ラウンド1 日本 27 - 10 イタリア 秩父宮ラグビー場

(東京／日本) 7月11日(土) ラウンド2 日本 20 - 36 アイルランド ニューカッスル・スタジアム

(ニューカッスル／オーストラリア) 7月18日(土) ラウンド3 日本 15 - 42 フランス 国立競技場

(東京／日本) 11月8日(日)

1:40 ラウンド4 ウェールズ vs 日本 プリンシパリティ・スタジアム

(カーディフ／ウェールズ) 11月15日(日)

1:40 ラウンド5 イングランド vs 日本 トゥイッケナム・スタジアム

(ロンドン／イングランド) 11月21日(土)

23:10 ラウンド6 スコットランド vs 日本 マレーフィールド

(エディンバラ／スコットランド) 11月28日(土)

～30日(月) ファイナルズ 未定 トゥイッケナム・スタジアム

(ロンドン／イングランド)

※表記は日本時間

※ファイナルズの日程は現時点で未定

ネーションズ選手権2026｜日本代表戦の放送・配信予定

ラグビー日本代表が出場するネーションズチャンピオンシップ2026は、テレビ『WOWOW』と『J SPORTS』、ネット『Leminoプレミアム』、『WOWOWオンデマンド』、『J SPORTSオンデマンド』で生中継・ライブ配信の予定だ。

■日本代表戦の放送・配信予定

※放送・配信の日程や内容は変更の可能性あり。詳しくは各公式サイトをご確認ください。

ネーションズ選手権2026｜日本代表戦のおすすめ視聴方法

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※本記事に掲載されている配信情報は2026年10月時点のものです

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