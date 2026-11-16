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ryujin nasukawa (C)ONE SAMURAI
『ONE SAMURAI 5』はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルあり
Aoi Fujimiya

那須川龍心の次戦はいつ？対戦相手は？日程・テレビ放送予定

那須川龍心の次戦はいつ？対戦相手・永井雷智との試合日程・開始時間・U-NEXTライブ配信予定まとめ。

ONE SAMURAI 5をU-NEXTで独占配信
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キックボクサーの那須川龍心が、東京・EBARA WAVE アリーナおおたで開催される格闘技イベント「ONE SAMURAI 5」に出場する。

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本記事では、那須川龍心の次戦日程、対戦相手、中継予定について紹介する。

那須川龍心の次戦はいつ？

キックボクサーの那須川龍心は、2026年11月18日(水)に開催される格闘技イベント「ONE SAMURAI 5」に出場する。

会場は東京・EBARA WAVE アリーナおおた(東京都大田区総合体育館)。那須川龍心の試合は、第9試合のコーメインイベントとして実施される予定だ。

大会は17:30から第1試合がスタートするが、那須川龍心の試合開始時間は現時点で発表されていない。

項目

内容

大会名

ONE SAMURAI 5

開催日

2026年11月18日(水)

会場

EBARA WAVE アリーナおおた

第1試合開始

17:30予定

那須川龍心の試合順

第9試合(コーメインイベント)

試合開始時間

未定

なお、メインイベントは21:00頃に行われる見込み。那須川龍心の試合はその直前に組まれているが、当日の進行状況によって開始時間が前後する可能性がある。

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那須川龍心の次戦相手は誰？

那須川龍心の次戦相手は、18歳で無敗のNJKFバンタム級王者・永井雷智(ながい らいち)だ。

永井はVALLELY所属で、2026年11月1日にNJKFバンタム級王座を獲得したばかりの新王者となる。

当初、那須川はモロッコ出身のマフディー・ジャマリと対戦する予定だったが、ジャマリが負傷により欠場。代役として永井の緊急参戦が決定した。

項目

内容

対戦カード

那須川龍心 vs 永井雷智

競技

キックボクシング

階級

ストロー級(56.7kg)

試合形式

3分3ラウンド

試合順

第9試合

永井雷智の所属

VALLELY

永井雷智の主な実績

NJKFバンタム級王者

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那須川龍心の次戦はテレビ放送される？ネット配信予定

那須川龍心vs永井雷智が行われる「ONE SAMURAI 5」は、日本国内では動画配信サービス「U-NEXT」が独占ライブ配信する。

地上波・BS・CSでのテレビ生中継は予定されておらず、国内から試合をリアルタイムで観戦する場合はU-NEXTを利用することになる。

U-NEXTでは月額プランの見放題対象として配信されるため、PPVチケットの購入は不要。初回31日間の無料トライアル対象者も、無料体験期間中は追加料金なしで視聴できる。

項目

内容

配信サービス

U-NEXT

ライブ配信日

2026年11月18日(水)

配信開始時間

16:15～16:30頃

配信形態

日本独占ライブ配信

テレビ放送

地上波・BS・CSともに予定なし

視聴料金

月額プラン会員は追加料金なし

PPVチケット

購入不要

無料トライアル

初回31日間

見逃し配信

2027年1月6日(水)23:59まで

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ONE SAMURAI ５｜視聴方法

前述のとおり、「ONE SAMURAI 5」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。

なお、「ONE SAMURAI 5」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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