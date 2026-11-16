那須川龍心の次戦はいつ？対戦相手は？日程・テレビ放送予定

キックボクサーの那須川龍心が、東京・EBARA WAVE アリーナおおたで開催される格闘技イベント「ONE SAMURAI 5」に出場する。
本記事では、那須川龍心の次戦日程、対戦相手、中継予定について紹介する。
那須川龍心の次戦はいつ？
キックボクサーの那須川龍心は、2026年11月18日(水)に開催される格闘技イベント「ONE SAMURAI 5」に出場する。
会場は東京・EBARA WAVE アリーナおおた(東京都大田区総合体育館)。那須川龍心の試合は、第9試合のコーメインイベントとして実施される予定だ。
大会は17:30から第1試合がスタートするが、那須川龍心の試合開始時間は現時点で発表されていない。
項目
内容
大会名
ONE SAMURAI 5
開催日
2026年11月18日(水)
会場
EBARA WAVE アリーナおおた
第1試合開始
17:30予定
那須川龍心の試合順
第9試合(コーメインイベント)
試合開始時間
未定
なお、メインイベントは21:00頃に行われる見込み。那須川龍心の試合はその直前に組まれているが、当日の進行状況によって開始時間が前後する可能性がある。
那須川龍心の次戦相手は誰？
那須川龍心の次戦相手は、18歳で無敗のNJKFバンタム級王者・永井雷智(ながい らいち)だ。
永井はVALLELY所属で、2026年11月1日にNJKFバンタム級王座を獲得したばかりの新王者となる。
当初、那須川はモロッコ出身のマフディー・ジャマリと対戦する予定だったが、ジャマリが負傷により欠場。代役として永井の緊急参戦が決定した。
項目
内容
対戦カード
那須川龍心 vs 永井雷智
競技
キックボクシング
階級
ストロー級(56.7kg)
試合形式
3分3ラウンド
試合順
第9試合
永井雷智の所属
VALLELY
永井雷智の主な実績
NJKFバンタム級王者
那須川龍心の次戦はテレビ放送される？ネット配信予定
那須川龍心vs永井雷智が行われる「ONE SAMURAI 5」は、日本国内では動画配信サービス「U-NEXT」が独占ライブ配信する。
地上波・BS・CSでのテレビ生中継は予定されておらず、国内から試合をリアルタイムで観戦する場合はU-NEXTを利用することになる。
U-NEXTでは月額プランの見放題対象として配信されるため、PPVチケットの購入は不要。初回31日間の無料トライアル対象者も、無料体験期間中は追加料金なしで視聴できる。
項目
内容
配信サービス
ライブ配信日
2026年11月18日(水)
配信開始時間
16:15～16:30頃
配信形態
日本独占ライブ配信
テレビ放送
地上波・BS・CSともに予定なし
視聴料金
月額プラン会員は追加料金なし
PPVチケット
購入不要
無料トライアル
初回31日間
見逃し配信
2027年1月6日(水)23:59まで
ONE SAMURAI ５｜視聴方法
前述のとおり、「ONE SAMURAI 5」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。
なお、「ONE SAMURAI 5」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。
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※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。