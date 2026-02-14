NASCAR 2026 デイトナ500のテレビ放送・ネット配信予定

NASCAR 2026 デイトナ500が、2月15日（日本時間16日）に開催される。
本記事では、アメリカで最大規模の人気を誇るレースシリーズ「NASCAR」デイトナ500のテレビ放送予定、視聴方法を紹介する。
NASCAR 2026 デイトナ500｜概要
アメリカで開催されるオーバルコース（楕円形）でのレースシリーズ「NASCAR」。NASCAR 2026 デイトナ500が日本時間2月16日(月)に、デイトナ・インターナショナル・スピードウェイで行われる。
概要
- 開催日：現地時間2月15日(日)／日本時間2月16日(月)
- 開始時刻：日本時間2月16日(月)4:30
- 会場：デイトナ・インターナショナル・スピードウェイ（アメリカ合衆国フロリダ州）
- 放送配信：ABEMA
NASCAR 2026の視聴方法abema
2026シーズンのNASCARは、全戦『ABEMA』がライブ配信する。無料会員でも視聴可能だが、映画、ドラマ、ABEMAオリジナル番組が見放題となるプレミアムプランがおすすめだ。
プレミアムプランは広告付きプランの580円(税込)か、通常の広告なしプランの1,080円(税込)から選択が可能。広告なしプランなら追っかけ再生やダウンロード機能も利用できる。