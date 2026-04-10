NASCAR 2026カップ・シリーズのスケジュール：今日はどのNASCARレースが行われる？

カイル・ラーソンは昨年11月のNASCARカップシリーズ最終戦で3位に入り、自身2度目のチャンピオンに輝いた。タイトル目前だったデニー・ハムリンを逆転する衝撃的な勝利だった。

決勝後、ラーソンは「信じられない。マシンは平均的で、右前輪パンクで周回遅れになった」と語った。

セーフティカーが出て助かり、ウェーブアラウンドで復帰した。あの走行は最悪だった。タイヤを2本交換したとき、『もう終わりだ、最後尾だ』と思ったが、予想よりグリップがあった」

GOALでは、NASCAR 2026カップシリーズの全スケジュール、結果、視聴方法などをまとめています。モータースポーツファン必見の激闘をお見逃しなく。

NASCARカップシリーズはいつ始まるのか？

NASCARカップシリーズは2月1日、ボウマン・グレイ・スタジアムでの「クックアウト・クラッシュ」で開幕します。シーズンが本格的に始まるのは、2月15日（日）のデイトナ500からで、ドライバーはここで初めてチャンピオンシップポイントを獲得します。

NASCARカップ・シリーズのスケジュール

🇺🇸 アメリカでNASCARカップ・シリーズを観戦するには？

2月2日～5月18日の序盤はFOX／FS1、5月25日～7月27日のトーナメントはPrime／TNT、8月3日～11月2日のプレーオフ含め残りはNBC／USAネットワークで放送。

FOX／FS1のレースはFox Sportsアプリ、NBC／USA NetworkのレースはPeacockで視聴できます。すべてのレースを視聴したい場合はFuboTV、TNTのレースだけならSling TVが便利です。

🇬🇧 英国での視聴方法

プレミア・スポーツは英国で年間を通じてNASCARカップ・シリーズを生中継。スカイ加入者は12か月契約で月額10.99ポンド、月単位プランは15.99ポンド（30日前通知で解約可能）。年間一括払いは120ポンドで最安。

🛜 VPNを使えばどこからでも視聴可能

お住まいの地域でNASCARカップシリーズのレースをライブ視聴できない、または旅行中でも、VPNを使えばどこにいても観戦できます。VPNは安全な接続を確立し、地域制限を回避して、どこからでもお気に入りのストリーミングサービスにアクセスできるようにします。

どのVPNを選ぶか迷ったら、ExpressVPNがおすすめ。もっと知りたい場合は、詳細なVPNガイドもご覧ください。