NASCAR 2026カップ・シリーズのスケジュール：今日はどのNASCARレースが行われる？

カイル・ラーソンは昨年11月のNASCARカップシリーズ最終戦で3位に入り、自身2度目のチャンピオンに輝いた。タイトル目前だったデニー・ハムリンを逆転する衝撃的な勝利だった。
決勝後、ラーソンは「信じられない。マシンは平均的で、右前輪パンクで周回遅れになった」と語った。
セーフティカーが出て助かり、ウェーブアラウンドで復帰した。あの走行は最悪だった。タイヤを2本交換したとき、『もう終わりだ、最後尾だ』と思ったが、予想よりグリップがあった」
GOALでは、NASCAR 2026カップシリーズの全スケジュール、結果、視聴方法などをまとめています。モータースポーツファン必見の激闘をお見逃しなく。
NASCARカップシリーズはいつ始まるのか？
NASCARカップシリーズは2月1日、ボウマン・グレイ・スタジアムでの「クックアウト・クラッシュ」で開幕します。シーズンが本格的に始まるのは、2月15日（日）のデイトナ500からで、ドライバーはここで初めてチャンピオンシップポイントを獲得します。
NASCARカップ・シリーズのスケジュール
|日付
|レース
|優勝者
|視聴
|2月4日
|クックアウト・クラッシュ
|ライアン・プリース
|FOX／FuboTV
|2月12日
|アメリカ250 フロリダ・デュエル1
|ジョーイ・ロガノ
|FS1／FuboTV
|2月12日
|アメリカ250 フロリダ・デュエル2
|チェイス・エリオット
|FOX／FuboTV
|2月15日
|デイトナ500
|タイラー・レディック
|FOX／FuboTV
|2月22日
|オートトレーダー400
|タイラー・レディック
|FOX／FuboTV
|3月1日
|デュラマックス・グランプリ
|タイラー・レディック
|FS1／FuboTV
|3月8日
|ストレート・トーク・ワイヤレス500
|ライアン・ブレニー
|FS1／FuboTV
|3月15日
|ペンゾイル400
|デニー・ハムリン
|FS1／FuboTV
|3月22日
|グッドイヤー400
|タイラー・レディック
|FS1／FuboTV
|3月29日
|クック・アウト400
|チェイス・エリオット
|FS1／FuboTV
|4月12日
|フード・シティ500
|FS1／FuboTV
|4月19日
|アドベント・ヘルス400
|FOX / FuboTV
|4月26日
|ジャック・リンクス500
|FS1／FuboTV
|5月3日
|Wurth 400
|FS1／FuboTV
|5月10日
|ゴー・ボウリング・アット・ザ・グレン
|FS1／FuboTV
|5月17日
|NASCARオールスター・レース
|FS1／FuboTV
|5月24日
|コカ・コーラ600
|FS1／FuboTV
|5月31日
|クラッカー・バレル400
|FS1／FuboTV
|6月7日
|ファイアキーパーズ・カジノ400
|プライム
|6月14日
|NASCARカップ・シリーズのレース
|プライム
|6月21日
|アンデュリル250
|プライム
|6月28日
|トヨタ / セーブ・マート 350
|プライム
|7月5日
|シカゴランドでのNASCARカップシリーズレース
|TNT／Sling TV
|7月12日
|クエーカー・ステート400
|TNT／Sling TV
|7月19日
|ウィンドウ・ワールド450
|TNT／Sling TV
|7月26日
|ブリックヤード400
|USAネットワーク / FuboTV
|8月9日
|アイオワ・コーン350
|USAネットワーク / FuboTV
|8月15日
|クック・アウト400
|USAネットワーク / FuboTV
|8月23日
|ニューハンプシャー・NASCARカップレース
|USAネットワーク / FuboTV
|8月29日
|コーク・ゼロ・シュガー400
|USAネットワーク / FuboTV
|9月6日
|クック・アウト・サザン500
|USAネットワーク / FuboTV
|9月13日
|エンジョイ・イリノイ300
|USAネットワーク / FuboTV
|9月19日
|バス・プロ・ショップス・ナイトレース
|USAネットワーク / FuboTV
|9月27日
|ハリウッド・カジノ400
|USAネットワーク / FuboTV
|10月4日
|サウス・ポイント400
|USAネットワーク / FuboTV
|10月11日
|バンク・オブ・アメリカ ROYVAL 400
|USAネットワーク / FuboTV
|10月18日
|フリーウェイ・インシュアランス500
|USAネットワーク / FuboTV
|10月25日
|イェラウッド500
|ピーコック
|11月1日
|Xfinity 500
|ピーコック
|11月8日
|NASCARカップシリーズ チャンピオンシップ
|Peacock
🇺🇸 アメリカでNASCARカップ・シリーズを観戦するには？
2月2日～5月18日の序盤はFOX／FS1、5月25日～7月27日のトーナメントはPrime／TNT、8月3日～11月2日のプレーオフ含め残りはNBC／USAネットワークで放送。
FOX／FS1のレースはFox Sportsアプリ、NBC／USA NetworkのレースはPeacockで視聴できます。すべてのレースを視聴したい場合はFuboTV、TNTのレースだけならSling TVが便利です。
🇬🇧 英国での視聴方法
プレミア・スポーツは英国で年間を通じてNASCARカップ・シリーズを生中継。スカイ加入者は12か月契約で月額10.99ポンド、月単位プランは15.99ポンド（30日前通知で解約可能）。年間一括払いは120ポンドで最安。Amazon Prime Video加入者は月額15.99ポンドでプレミア・スポーツを追加できます。
🛜 VPNを使えばどこからでも視聴可能
お住まいの地域でNASCARカップシリーズのレースをライブ視聴できない、または旅行中でも、VPNを使えばどこにいても観戦できます。VPNは安全な接続を確立し、地域制限を回避して、どこからでもお気に入りのストリーミングサービスにアクセスできるようにします。
どのVPNを選ぶか迷ったら、ExpressVPNがおすすめ。もっと知りたい場合は、詳細なVPNガイドもご覧ください。