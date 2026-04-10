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NASCAR 2025 Getty Images
Watch the NASCAR Cup Series on Fubo
Renuka Odedra

翻訳者：

NASCAR 2026カップ・シリーズのスケジュール：今日はどのNASCARレースが行われる？

またしてもフルスロットルでハイオクなシーズンがやってくる準備はできていますか？

カイル・ラーソンは昨年11月のNASCARカップシリーズ最終戦で3位に入り、自身2度目のチャンピオンに輝いた。タイトル目前だったデニー・ハムリンを逆転する衝撃的な勝利だった。 

NASCARカップシリーズはFuboで視聴可能。今すぐ登録。

決勝後、ラーソンは「信じられない。マシンは平均的で、右前輪パンクで周回遅れになった」と語った。

セーフティカーが出て助かり、ウェーブアラウンドで復帰した。あの走行は最悪だった。タイヤを2本交換したとき、『もう終わりだ、最後尾だ』と思ったが、予想よりグリップがあった」

GOALでは、NASCAR 2026カップシリーズの全スケジュール、結果、視聴方法などをまとめています。モータースポーツファン必見の激闘をお見逃しなく。 

NASCARカップシリーズはいつ始まるのか？

NASCARカップシリーズは2月1日、ボウマン・グレイ・スタジアムでの「クックアウト・クラッシュ」で開幕します。シーズンが本格的に始まるのは、2月15日（日）のデイトナ500からで、ドライバーはここで初めてチャンピオンシップポイントを獲得します。

NASCARカップ・シリーズのスケジュール

日付レース優勝者 視聴
2月4日クックアウト・クラッシュ ライアン・プリース FOX／FuboTV 
2月12日アメリカ250 フロリダ・デュエル1ジョーイ・ロガノ FS1／FuboTV 
2月12日アメリカ250 フロリダ・デュエル2チェイス・エリオット FOX／FuboTV 
2月15日デイトナ500タイラー・レディックFOX／FuboTV 
2月22日オートトレーダー400 タイラー・レディックFOX／FuboTV 
3月1日デュラマックス・グランプリ タイラー・レディックFS1／FuboTV 
3月8日ストレート・トーク・ワイヤレス500 ライアン・ブレニー FS1／FuboTV
3月15日ペンゾイル400 デニー・ハムリンFS1／FuboTV 
3月22日グッドイヤー400タイラー・レディックFS1／FuboTV
3月29日クック・アウト400 チェイス・エリオットFS1／FuboTV 
4月12日フード・シティ500  FS1／FuboTV 
4月19日アドベント・ヘルス400  FOX / FuboTV
4月26日ジャック・リンクス500  FS1／FuboTV
5月3日Wurth 400  FS1／FuboTV
5月10日ゴー・ボウリング・アット・ザ・グレン  FS1／FuboTV 
5月17日NASCARオールスター・レース  FS1／FuboTV 
5月24日コカ・コーラ600 FS1／FuboTV 
5月31日クラッカー・バレル400 FS1／FuboTV 
6月7日ファイアキーパーズ・カジノ400  プライム
6月14日NASCARカップ・シリーズのレース プライム
6月21日アンデュリル250 プライム
6月28日トヨタ / セーブ・マート 350  プライム
7月5日シカゴランドでのNASCARカップシリーズレース  TNT／Sling TV
7月12日クエーカー・ステート400  TNT／Sling TV
7月19日ウィンドウ・ワールド450 TNT／Sling TV
7月26日ブリックヤード400 USAネットワーク / FuboTV
8月9日アイオワ・コーン350 USAネットワーク / FuboTV
8月15日クック・アウト400  USAネットワーク / FuboTV
8月23日ニューハンプシャー・NASCARカップレース  USAネットワーク / FuboTV
8月29日コーク・ゼロ・シュガー400  USAネットワーク / FuboTV
9月6日クック・アウト・サザン500 USAネットワーク / FuboTV
9月13日エンジョイ・イリノイ300 USAネットワーク / FuboTV
9月19日バス・プロ・ショップス・ナイトレース  USAネットワーク / FuboTV
9月27日ハリウッド・カジノ400  USAネットワーク / FuboTV
10月4日サウス・ポイント400 USAネットワーク / FuboTV
10月11日バンク・オブ・アメリカ ROYVAL 400  USAネットワーク / FuboTV
10月18日フリーウェイ・インシュアランス500  USAネットワーク / FuboTV
10月25日イェラウッド500  ピーコック 
11月1日Xfinity 500  ピーコック 
11月8日NASCARカップシリーズ チャンピオンシップ  Peacock 

🇺🇸 アメリカでNASCARカップ・シリーズを観戦するには？

2月2日～5月18日の序盤はFOX／FS1、5月25日～7月27日のトーナメントはPrime／TNT、8月3日～11月2日のプレーオフ含め残りはNBC／USAネットワークで放送。

FOX／FS1のレースはFox Sportsアプリ、NBC／USA NetworkのレースはPeacockで視聴できます。すべてのレースを視聴したい場合はFuboTV、TNTのレースだけならSling TVが便利です。

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🇬🇧 英国での視聴方法

プレミア・スポーツは英国で年間を通じてNASCARカップ・シリーズを生中継。スカイ加入者は12か月契約で月額10.99ポンド、月単位プランは15.99ポンド（30日前通知で解約可能）。年間一括払いは120ポンドで最安。

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🛜 VPNを使えばどこからでも視聴可能

お住まいの地域でNASCARカップシリーズのレースをライブ視聴できない、または旅行中でも、VPNを使えばどこにいても観戦できます。VPNは安全な接続を確立し、地域制限を回避して、どこからでもお気に入りのストリーミングサービスにアクセスできるようにします。

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